De Zerbi ha detto sì: dove allenerà l’anno prossimo

Il futuro di De Zerbi è un tema molto caldo e le voci su un ritorno in Italia sono molteplici: lui stesso ha fatto chiarezza al riguardo.

L’allenatore del Brighton ha parlato di quello che accadrà al termine di questa stagione: ecco dove allenerà. Il Brighton di De Zerbi è la squadra rivelazione della Premier League. L’ex Sassuolo, che ha ereditato la squadra da Potter, sta portando i Seagulls a lottare per un posto in Europa. In Inghilterra ha ricevuto diversi complimenti per il suo stile di gioco, al punto che Guardiola ha affermato che, secondo lui, il Brighton è la squadra migliore al mondo nell’impostazione dal basso.

Il futuro dell’allenatore è un tema caldissimo: l’ottimo lavoro svolto, infatti, ha attirato le attenzioni di diversi top club (anche in Italia). A far chiarezza, però, ci ha pensato lui stesso. Il Brighton è una delle squadre più elettrizzanti della Premier League: giocatori come Mac Allister, Mitoma o i giovanissimi Ferguson ed Enciso stanno facendo divertire e sognare i tifosi. De Zerbi sta ricoprendo un ruolo fondamentale per la crescita di questa squadra, che ora non si nasconde e sogna di giocare in Europa l’anno prossimo. Anche per questo, l’allenatore italiano sarebbe finito nel mirino di alcuni top club in vista dell’estate.

De Zerbi svela tutto: ecco dove allenerà

Secondo varie indiscrezioni, infatti, l’ex Shakhtar Donetsk sarebbe un obiettivo del Chelsea, ma anche di alcune italiane (tra cui l’Inter). Di questo argomento ha parlato lui stesso durante un’intervista rilasciata a Sport Mediaset in cui ha approfondito ampiamente quella che è la sua intenzione. Innanzitutto, ha negato ogni tipo di contatto con altre squadre per poi aggiungere che, per il suo percorso professionale, la scelta migliore sia quella di rimanere al Brighton.

De Zerbi ha sottolineato come, ovviamente, dovrà prima parlare con la società per capire quelle che saranno le ambizioni per la prossima annata, ma ha rimarcato come il suo desiderio sia quella di rimanere sulla panchina dei Seagulls. La sua filosofia di gioco è stata assorbita alla perfezione dalla squadra e, ad oggi, pare molto difficile immaginare una separazione per volontà del club.

Dopo aver lasciato lo Shakhtar dopo soli otto mesi a causa della guerra, ha affermato come non vorrebbe fare lo stesso proprio ora poiché gli sembrerebbe di lasciare incompiuto un lavoro iniziato da poco tempo. Questa notizia farà certamente piacere ai tifosi del Brighton, che si stanno godendo una stagione ricca di soddisfazioni e che ora sognano di arrivare ad assaggiare il calcio europeo.