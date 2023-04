Koulibaly torna in Serie A: rinforzo stratosferico per una Big

Manca sempre meno all’inizio del calciomercato. Un club di Serie A pensa davvero ad un super colpo, un gradito ritorno.

Il mercato non si ferma mai, soprattutto per quei profili che in Italia hanno dimostrato di poter fare la differenza. Lo scouting spesso lavora su giocatori “scontenti” della destinazione attuale. Trattative che spesso non prevedono, in un primo momento, un trasferimento a titolo definitivo.

Kalidou Koulibaly, 32 anni il prossimo 21 giugno, è sotto contratto col Chelsea fino al 2026. Gli inglesi l’estate scorsa hanno versato al Napoli 38 milioni più due di bonus. Il futuro del calciatore potrebbe però prendere presto uno scenario sorprendente.

Il centrale senegalese potrebbe tornare in Italia la prossima estate. Il calciatore non ha mantenuto le aspettative e in Inghilterra sono assolutamente delusi dal suo rendimento. Convinto dai tanti soldi messi sul piatto, quadriennale da 10 milioni netti, il senegalese aveva deciso di lasciare il Vesuvio e una città a cui era davvero tanto legato. Come racconta La Gazzetta dello Sport, in Italia c’è un club che farebbe follie per acquistarlo.

Koulibaly a Londra fatica: vuole la serie A

Il giocatore ha ‘colpito’ il club bianconero in passato, soprattutto in un match che i tifosi bianconeri ricordano bene. In panchina non c’era Allegri, ma l’allora tecnico bianconero Maurizio Sarri. Col Chelsea quest’anno per il marcatore nato in Francia a Saint-Dié-des-Vosges, 2 gol e 1 assist in 22 gare di Premier: Sono sette invece le gare in Champions.

Come scrive la Rosea, già questa estate, Allegri aveva indicato in Koulibaly il puntello ideale per rinforzare la difesa, poi i soldi inglesi hanno fatto abbassare la saracinesca. «Una maglia che non potevo indossare, per fede e anche per rispetto», disse al Corriere della Sera questa estate l’ex Napoli, riferito alla Juventus.

Ora, a quanto pare, il difensore la pensa in maniera diversa, tanto che sarebbe disposto addirittura a decurtarsi lo stipendio londinese, 10 milioni, portandolo a sette. Senza una vera Governance, in casa Juventus a guidare la dirigenza ci sono Allegri e il responsabile dell’area sportiva, Francesco Calvo. Nella testa dell’allenatore toscano, Bremer-Koulibaly sarebbe la coppia perfetta per tornare ad una linea a quattro.

Per chiudere questo affare servirebbero tanti soldi, considerando l’esborso che il Chelsea ha affrontato in estate. L’ipotesi più fattibile resta quella di un prestito, con un riscatto fissato per giugno 2024, quando il centrale avrà compiuto 33 anni. Per velocizzare il tutto, si sarebbe stata anche una telefonata tra Allegri e il giocatore. Il calciatore ha preso atto senza dare risposte definitive, a cucire potrebbe essere l’agente Ramadani.