Juve, è finita: destinazione clamorosa per un big

Brutte notizie per la Juventus che si trova dinanzi ad un clamoroso rifiuto. Il calciatore ha scelto una destinazione sorprendente.

Tra questioni di campo e vicende giudiziarie, la stagione della Juventus è una continua altalena ed i bianconeri, a lungo fuori dalla zona Champions per via della penalizzazione di 15 punti, sono tornati in piena corsa dopo l’accoglimento del ricorso da parte del Collegio di Garanzia del CONI.

Il rinvio alla Corte d’Appello, però, mantiene l’asterisco sulla classifica della squadra di Allegri. Il club bianconero dovrà cercare di fare più punti possibili per evitare che una nuova penalizzazione possa portarli fuori dalla zona Champions. Nonostante non si sappia quale sarà l’esito di questa stagione, la dirigenza bianconera sta già preparando le prossime mosse da fare sul mercato ed una di questa sarà quella di acquistare un attaccante.

In questa stagione, Vlahovic ha deluso le attese e vede il suo futuro in bilico mentre il anche il riscatto di Milik è tutto da decifrare. Per questi motivi la Juventus avrebbe messo gli occhi su Roberto Firmino, attaccante del Liverpool che lascerà i Reds a zero a fine stagione. Sul giocatore, però, si è inserita una squadra a sorpresa che sarebbe in vantaggio rispetto ai bianconeri.

Niente Juve per Firmino: il brasiliano verso la Turchia

Il giocatore non ha particolarmente brillato in questa stagione, ma resta un’opzione più che valida. L’attaccante brasiliano, negli anni passati, ha spesso fatto la differenza con il Liverpool e la Juventus sa che a parametro zero potrebbe puntare su di lui. Tuttavia, nelle ultime ore Firmino è apparso molto lontano dai bianconeri ed il futuro del giocatore del Liverpool potrebbe essere in Turchia.

Secondo quanto riportato dal portale turco Ajansspor.com, infatti, sull’attaccante brasiliano ci sarebbe il forte interesse del Galatasaray. Il noto club è intenzionato ad offrire al calciatore un contratto biennale molto ricco per convincerlo a vestire la maglia giallorossa e a far coppia con Icardi. Da sottolineare che anche l’attaccante argentino è in prestito e il club turco ha tutte le intenzioni di riscattarlo.

Il club turco, al momento in testa alla classifica del proprio campionato, vuole farsi un regalo importante in vista della prossima stagione che segnerà il ritorno in Champions League e Firmino è il primo nome sulla lista. Non una buona notizia per la Juventus che è sì interessata al giocatore, ma non vuole fare follie a livello di ingaggio per un attaccante di 31 anni. Oltre al Galatasaray, su Firmino c’è anche l’interesse dell’Inter che sta cercando il sostituto di Lukaku, con l’attaccante belga che fa ritorno al Chelsea al termine di questa stagione. Ad oggi, il club turco è in vantaggio nella corsa all’attaccante brasiliano ed appare molto complicato vederlo giocare in Serie A il prossimo anno.