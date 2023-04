Svelata la nuova penalizzazione per la Juve: stangata pesantissima

La Juventus fa i conti con la nuova penalizzazione in arrivo: morale a pezzi per il club bianconero, la stangata è davvero pesantissima.

Nemmeno il tempo di esultare, che i tifosi della Juventus si ritrovano a dover fare i conti con l’incubo di una nuova penalizzazione in arrivo. Se è vero che il Collegio di Garanzia presso il Coni ha in parte accolto il ricorso dei legali bianconeri, permettendo la restituzione, almeno momentanea, dei 15 punti sottratti con la precedente penalizzazione, è altrettanto vero che in questo momento la situazione della società resta fortemente a rischio. Le possibilità di poter giocare la prossima Champions League rimangono infatti molto basse, se verrà confermata la stangata che va profilandosi all’orizzonte.

Niente sorrisi beffardi. C’è poco da stare allegri dalle parti della Continassa. Lo sa bene il tecnico livornese, che continua a parlare esclusivamente di punti conquistati sul campo. Max sa bene, infatti, che ciò che dirà la classifica alla fine della stagione potrebbe non rispecchiare quanto si sarà visto sul terreno di gioco. Al di là dell’eventuale esclusione forzata da parte della UEFA, infatti, dopo il rinvio della sentenza alla Corte federale d’appello è più che probabile che si possa arrivare a una nuova penalizzazione. E non certo più morbida, o almeno non quanto sperano molti supporter della Vecchia Signora.

Con il campionato che si avvia alla conclusione, crescono infatti le possibilità che la penalizzazione possa diventare concretamente, nei fatti, afflittiva. Cosa vuol dire questo? Semplicemente che, se la squadra bianconera dovesse terminare il campionato nei primi quattro posti, non è improbabile che possano venirle tolti i punti necessari per la Champions, a prescindere dalla loro quantità. Un’ipotesi che fa tremare i polsi a tutti i tifosi. Mai come in questa stagione e in questo momento i tifosi sono tormentati da un incubo che segue alla lettera il loro motto: “Fino alla fine”.

Nuova penalizzazione Juve: quanti punti saranno tolti

A confermare la tesi di una punizione severa all’orizzonte è stato Sergio Santoro, ex giudice ed ex presidente della Corte federale. Ai microfoni di Tv Play, il noto magistrato ha infatti confermato, senza girarci attorno, che i punti “saranno tanti“. Anzi, non è nemmeno detto che non possano anche essere confermati nuovamente i 15 già precedentemente assegnati.

D’altronde, in attesa delle motivazioni, è chiaro che la situazione bianconera non sia molto migliorata dopo la sentenza del Collegio di Garanzia. Se è vero che Nedved è infatti stato assolto, gli altri dirigenti, Andrea Agnelli in primis, ma anche Arrivabene e Cherubini, hanno visto i propri ricorsi respinti. E quindi la propria colpevolezza confermata.

Si preannuncia, insomma, un nuovo periodo di critiche, polemiche, veleni e tribunali per il popolo bianconero. E ancor peggio potrebbe andare ai singoli individui coinvolti in questa vicenda. Ad esempio lo stesso ex presidente Agnelli, per cui potrebbe profilarsi anche l’ipotesi di una clamorosa radiazione. Un colpo che metterebbe, forse definitivamente, la parola fine alla leggenda, già ampiamente compromessa, della Juventus dei nove consecutivi. Trionfi che oggi sembrano carichi sì di momenti di grande luce, ma anche di tante ombre in grado di trasformare la gioia in senso di colpa.