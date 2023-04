Milan: l’infortunio preoccupa, i tempi di recupero

La vittoria contro il Lecce ha rilanciato il Milan nella lotta per il quarto posto, ma ora c’è un infortunio che preoccupa.

Il Milan si rilancia nella corsa al quarto posto e si appresta a chiudere il mese di aprile in lotta per tutti gli obiettivi prefissati poco prima di Pasqua. Una situazione sicuramente positiva per i rossoneri, ma ora c’è una cosa che preoccupa e non poco Pioli: gli indisponibili.

In particolare, c’è un infortunio che preoccupa un po’ più di tutti il Milan e i tempi di recupero potrebbero essere lunghi. La speranza è che dagli accertamenti escano delle buone notizie, ma per adesso la strada non è assolutamente semplice.

Milan: trema Pioli, l’infortunio è più grave del previsto

Il mese di maggio per il Milan si annuncia molto complicato considerando la presenza di diverse partite tra campionato e Champions League. Una situazione che Pioli spera di poter affrontare con tutta la rosa e soprattutto con i giocatori al massimo della propria condizione. Ma le notizie che arrivano dall’infermeria non sono assolutamente positivi e per questo motivo bisognerà stringere i denti e, soprattutto, sperare di non avere altri intoppi considerando che in attacco tutti non hanno reso al meglio delle loro potenzialità.

E, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il Milan potrebbe non contare su Ibrahimovic fino al termine della stagione per infortunio. Lo svedese ha accusato un problema al polpaccio e questo non gli ha permesso di scendere in campo contro il Lecce. Nelle prossime ore saranno effettuati tutti gli approfondimenti del caso, ma le prime sensazioni parlano di un problema non semplice da risolvere e quindi per lui il campionato potrebbe essere finito qui.

Una brutta notizia soprattutto per Pioli, che sperava di contare su di lui in campionato considerando che Giroud sta avendo qualche piccolo problema. Ora la palla passa a Rebic e Origi, chiamati a non deludere e alzare il loro rendimento oltre che le realizzazioni.

Infortunio Ibra: arriva il ritiro?

L’infortunio di Ibrahimovic preoccupa il Milan, ma anche lo stesso calciatore. Il rinnovo con i rossoneri non è ancora arrivato e nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile ritiro da parte dello svedese proprio per i continui problemi fisici.

La speranza era quella di poter tornare in campo e aiutare il Milan in questa parte finale di stagione. Ma un nuovo infortunio lo ha fermato ed ora è possibile che decida di appendere gli scarpini al chiodo ed iniziare magari una nuova avventura dirigenziale sempre con i rossoneri. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.