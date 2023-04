Ceferin ha colpito: Juventus fuori dalla Champions. I bianconeri potrebbero essere esclusi dalla competizione europea più importante

Il sospiro di sollievo con cui dirigenti, giocatori e tifosi della Juventus hanno accolto il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni potrebbe non essere altro che un’illusione. Con il passare dei giorni stanno venendo a galla diversi dettagli di cui non tutti si erano resi conto nel momento della decisione assunta dai giurati del suddetto collegio. Il più importante di questi è la conferma dell’inibizione dei vecchi dirigenti, da Andrea Agnelli a Maurizio Arrivabene, fino a Fabio Paratici e Gianluca Cherubini. Un indizio preciso su quanto potrà accadere nel nuovo processo sportivo che sarà celebrato a maggio davanti alla Corte d’Appello Federale.

L’esito del quale vedrà probabilmente la Vecchia Signora andare incontro a un’altra penalizzazione, forse di poco inferiore alla precedente. Questa seconda condanna, stavolta sorretta dalle giuste motivazioni, metterà in moto altre procedure che andranno a colpire direttamente il club bianconero in vista della prossima stagione. Si dovrebbe ad esempio attivare la UEFA, rimasta finora alla finestra in attesa degli eventi. Le ultime indiscrezioni trapelano portando a questo inquietante scenario per il club bianconero.

Il massimo organismo europeo si attiverà nel momento in cui i tribunali sportivi italiani avranno emesso i loro verdetti definitivi. E ad oggi quello che si prospetta è l’esclusione della Juventus da tutte le competizioni internazionali per la prossima stagione. Stando almeno alle indiscrezioni che giungono da Nyon, gli organi di controllo sui bilanci delle società avrebbero già verificato le irregolarità commesse dagli amministratori della società in sede di presentazione dei bilanci.

Un’ipotesi ampiamente confermata dal giornalista Graziano Carugo Campi, secondo il quale il club bianconero è di fatto già fuori dalla prossima edizione della Champions League. Anzi, la nuova dirigenza dovrebbe addirittura pensare a organizzarsi fin da ora per la stagione 2024-2025, che sarà quella del probabile ritorno in Europa della Juventus.

Di ufficiale e sicuro non c’è ancora nulla, ovviamente. Ma le sensazioni in vista del nuovo processo sportivo di secondo grado in merito alle cosiddette plusvalenze fittizie non sono positive per ciò che riguarda l’immediato futuro della squadra bianconera. Ed è ovvio che con almeno una stagione fuori dalle coppe europee la Juventus dovrà rivedere completamente le proprie strategie, soprattutto quelle legate al mercato. Tra conferme, rinnovi e addii la Vecchia Signora è destinata a cambiare completamente volto.