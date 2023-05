Inzaghi, retroscena sul rinnovo: l’Inter trema

L’Inter ha vissuto uno dei periodi più bui della sua vita e la posizione di Simone Inzaghi è stata in bilico per tutta la stagione.

Il presidente Zhang e la dirigenza, infatti, non erano assolutamente soddisfatti degli ultimi risultati in campionato ma hanno dato fiducia al tecnico piacentino con l’obiettivo di iniziare un nuovo corso a partire dalla vittoria in Supercoppa. Le cose, nel corso dei mesi, sono cambiate velocemente.

In questa stagione l’Inter era partita malissimo in campionato. Quattro sconfitte, undici gol subiti tra Lazio, Milan, Udinese e Roma. Obiettivi che sembravano allontanarsi soprattutto dopo alcune scelte di formazione di Simone Inzaghi. Le cose sembrano abbastanza complicate, ma in questo finale di stagione è cambiato tutto. La società ha raggiunto obiettivi anche superiori alle aspettative. E’ chiaro come il club nerazzurro abbia ottenuto quello che voleva: finale di Coppa Italia, finale di Champions League e terzo posto in classifica quando mancano tre giornate al termine.

Il contratto di Simone Inzaghi scade nel 2024. Gli ultimi mesi hanno totalmente cambiato i piani della società e del tecnico. L’Inter aveva perso fiducia nelle mosse del suo tecnico, ma soprattutto il grande lavoro in Champions, ha cambiato le carte in tavola. La società ha avuto una risposta alle critiche con la finale di Istanbul, obiettivo che il club ha raggiunto dopo 13 anni. Allo stesso tempo la società avrebbe deciso di non occuparsi del rinnovo del tecnico, considerata come una non priorità per il momento. Un piccolo ‘schiaffo’ al grande lavoro fatto da Inzaghi negli ultimi mesi. A riportarlo è Il Giornale.

Calciomercato Inter, deciso il futuro di Simone Inzaghi

Dopo la semifinale di ritorno, il presidente Steven Zhang ha confermato in diretta tv su Sportitalia: “Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter anche la prossima stagione”. Inizialmente l’amministratore Delegato Beppe Marotta aveva parlato in maniera meno diretta, ma la finale di Champions ha cambiato tutto. Fiducia totale della società a Simone Inzaghi, non è previsto alcun cambia in panchina nonostante i tanti nomi accostati come nuovo trainer dell’Inter per la prossima stagioni. Allo stesso tempo nessun rumors sul rinnovo del tecnico.

Non ci sarà un nuovo allenatore per il club nerazzurro, anche in caso di altri passi falsi nella finale di Coppa Italia e in quella di Champions League. Da Chivu a Thiago Motta e De Zerbi, fino al ritorno di Antonio Conte: la stampa italiana ha accostato diversi tecnici ad una squadra che al momento è la più in forma della Serie A, sia per risultati ottenuti che per gioco espresso.