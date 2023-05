Sogno Milan: colpo da 15 milioni e ‘sgarbo’ all’Inter

Il Milan è pronto a farsi avanti per un grande colpo estivo: il tradimento all’Inter adesso è dietro l’angolo

I piani del Milan sono già rivolti alla prossima stagione quando, sperano da Milanello, la squadra rossonera tornerà a competere per i vertici in Italia ed Europa. Ci sarà da lavorare sul mercato e precisamente in ogni reparto.



Se in attacco è previsto un ricambio quasi totale – a dire addio sarà ancora il quasi 42enne Zlatan Ibrahimovic – la grande sorpresa per l’estate milanista potrebbe arrivare in un’altra zona del campo. A centrocampo il Milan dovrà fare molto. Perchè se era vero già qualche settimana fa che il duo Bennacer-Tonali non può coprire ad alti livelli le gare di un’intera stagione, il discorso prende ancora più forza dopo il grave infortunio dell’algerino. L’ex Empoli, nei giorni scorsi operato al ginocchio, dovrà stare a lungo fermo ai box: si parla di non meno di 6-7 mesi di stop.

Ecco perchè Paolo Maldini ha già in mente un grande colpo per rinforzare la mediana e rimpiazzare Bennacer che per circa tre mesi della nuova stagione lascerà il Milan scoperto in quella zona del campo. La tentazione per il dt rossonero arriverebbe dalla Premier League ed in particolar modo dal Chelsea. I ‘Blues’, chiamati ad una vera e propria rivoluzione estiva, potrebbero mettere sul mercato diverse pedine di assoluto spessore: una di queste farebbe certamente al caso di Pioli.

Inter ‘tradita’: capolavoro di Maldini

Si tratta di Mateo Kovacic che, in scadenza il 30 giugno 2024 con il club di Todd Boehly, potrebbe finire per partire durante il calciomercato estivo. Un incastro perfetto servirebbe al ‘Diavolo’ per portarsi a casa l’ex interista che, a 29 anni, potrebbe finalmente fare ritorno in Serie A ma sulla sponda rossonera del Naviglio.

Per renderlo possibile, il club di via Aldo Rossi dovrà portare in un modo o nell’altro la qualificazione alla prossima Champions League. Il croato, inoltre, dovrebbe mantenere questa condizione attuale senza andare a rinnovare il suo accordo in scadenza tra dodici mesi con il Chelsea. In tal caso, Maldini metterebbe sul piatto 15-18 milioni di euro per il cartellino di Kovacic. Il nodo principale, però, rimarrebbe un altro: l’ingaggio. Attualmente l’ex interista percepisce circa 9 milioni di euro netti a stagione a Londra.

Una cifra inarrivabile per il Milan che tuttavia, grazie al Decreto Crescita e alla possibilità di spalmare lo stipendio su più anni, potrebbe effettivamente accontentare il calciatore e portare a Milanello un grande colpo per la mediana. Risparmiare il 60% dell’ingaggio lordo di Kovacic renderà, a conti fatti, possibile lo sbarco del classe ’94 alla corte di Stefano Pioli.