Calciomercato, Mourinho ha deciso: la sua nuova squadra

Josè Mourinho ha centrato una nuova finale alla guida della Roma: l’allenatore portoghese ha già deciso per il futuro

Un momento decisivo in casa giallorossa con la volontà di tornare protagonista in Europa. La qualificazione alla prossima Champions resta fondamentale, ma potrebbe arrivare in caso di vittoria dell’Europa League. Mourinho è riuscito a centrare la seconda finale europea dopo il successo in Conference League. L’entusiasmo è alle stelle nella Capitale per chiudere così un cerchio tanto atteso dopo tanti anni vissuti in purgatorio.

Una situazione ambigua in casa Roma con Josè Mourinho pronto anche a lasciare la guida tecnica della compagine giallorossa. Le voci di un suo possibile addio sono già frequenti da tempo, ma ora ci sarebbe stato anche l’incontro decisivo tra le parti. L’indiscrezione è arrivata direttamente dall’edizione odierna de “La Repubblica” per scegliere così già la sua prossima squadra. Dettagli importanti in ottica futura per poter arrivare così fino in fondo con la Roma per poi comunicare ufficialmente la sua decisione in vista della prossima stagione.

Calciomercato, la decisione di Mourinho: l’incontro è già avvenuto

Le prossime settimane saranno importanti per la Roma per pianificare la stagione che verrà. In caso di trionfo in Europa League, la compagine giallorossa potrebbe così entrare nella porta principale della Champions per tornare a sognare in grado. Gran parte del merito va all’allenatore portoghese che, nonostante un gioco non troppo spettacolare, è riuscito ad arrivare ad obiettivi di assoluto valore.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, José Mourinho sarebbe la prima scelta del Paris Saint-Germain visto che ha avuto già diversi contatti con il dirigente dei parigini, Luis Campos. L’allenatore portoghese è il nome in cima alla lista del top club d’Europa: come svelato da La Repubblica, lo stesso Mourinho avrebbe avuto già un incontro nei giorni scorsi a Roma con il proprietario del PSG, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Lo Special One penserà al suo futuro soltanto dopo la finale di Europa League, ma ora è concentrato per regalare un nuovo trofeo alla compagine giallorossa dopo la conquista della Conference League. Dettagli importanti saranno resi noti soltanto al termine della stagione vissuta tra alti e bassi in Serie A, ma entusiasmante in campo europeo. La Roma cercherà di recuperare anche Paulo Dybala per mettere la ciliegina sulla torta in finale di Europa League.