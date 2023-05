Affondo per Vlahovic: 50 milioni e il grande ex

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere lontano dalla Juventus. Spunta una clamorosa offerta soldi più giocatore.

La stagione della Juventus non è certo stata di quelle da ricordare. La recente sconfitta contro il Siviglia rende il quarto posto in campionato l’unico obiettivo centrabile da Massimiliano Allegri. Ma ciò potrebbe addirittura non bastare per approdare alla prossima Champions League.

Le inchieste legate alle plusvalenze e agli stipendi portano con loro il rischio di essere esclusi dalla prossima Champions League e, in caso di situazione più grave del previsto, potrebbe addirittura essere possibile una retrocessione in Serie B. Questo avrebbe un impatto significativo sul mercato e sulla squadra.

Tra le cessioni sembra che Dusan Vlahovic sia tra quelle possibili. Il calciatore serbo è al momento uno dei giocatori più richiesti sul mercato. Diverse grandi squadre europee come il Bayern Monaco e l’Atletico Madrid sono interessate a lui. Ma quella che sembra in vantaggio è il Chelsea il quale potrebbe giocarsi una carta importante per solleticare l’interesse della Juventus: oltre al cash anche un’inserimento di Kalidou Koulibaly nella trattativa.

Chelsea pronto a giocarsi la carta Koulibaly: il difensore però potrebbe dire di no

Dusan Vlahovic per età e potenziale rappresenta senza alcun dubbio un rinforzo utile e gradito in casa Chelsea. L’attaccante serbo potrebbe essere infatti la base sulla quale il club londinese proverà a ricostruire e tornare competitivo dopo una stagione disastrosa a livello sportivo. Per convincere la Juventus i Blues sarebbero pronti ad una maxi offerta: 50 milioni di euro più Kalidou Koulibaly.

La Juventus d’altro canto al momento preferirebbe una soluzione solo cash, anche perché attorno a Koulibaly si addensano parecchie incognite che vanno oltre l’indubbio valore tattivo. Non è detto che il difensore senegalese accetti il trasferimento, per due motivi principali. Il primo è legato al suo passato al Napoli. Koulibaly non ha mai nascosto di essere ancora legato ai colori azzurri e non è detto che accetterebbe questo, seppur indiretto, ‘tradimento’ con una rivale.

C’è poi però anche la questione sentenze: nessuno al momento ha la certezza che la Juventus disputi o meno la prossima Champions League. Di conseguenza Koulibaly difficilmente lascerebbe un club come il Chelsea per un club come la Juve che ugualmente non disputa la Champions League, preferendo magari puntare o sulla permanenza in Blues o su soluzioni che gli garantiscano comunque una passerella nella massima competizione continentale per club.