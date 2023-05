Giulia Salemi, que pasa con quel vestitino? Troppo… troppo corto!

Giulia Salemi incanta i social. L’influencer e personaggio televisivo ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo ultimo post pubblicato su Instagram.

Giulia Salemi non smette mai di lasciare senza parole i propri followers. I fan della nota influencer e modella emiliana ormai non sembrano sorprendersi più quando si ritrovano ad ammirare un nuovo post che vede la Salemi protagonista.

Questa, infatti, è diventata ormai una vera e propria consuetudine. Nata nel 1993, la Salemi è diventato uno dei volti televisivi di maggiore successo. Negli ultimi anni, l’influencer ha avuto un impatto mediatico non indifferente grazie alla sua partecipazione al “Grande Fratello VIP”. Al programma condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5, la Salemi ha presenziato in due versi differenti. Nel 2021, infatti, è stata una delle inquiline della casa più spiata d’Italia. Dal 2022, invece, è diventata parte del cast. L’influencer, infatti, è presente in studio e legge in diretta i tweet del pubblico.

Nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello VIP Giulia Salemi ha conosciuto Pierpaolo Petrelli. I due si sono avvicinati moltissimo all’interno della casa più spiata d’Italia tanto da diventare poi una coppia a tutti gli effetti. Al termine dell’esperienza nella casa del “Grande Fratello VIP”, i due hanno continuato a frequentarsi. Sono tantissimi, ad esempio, i post sui social che li raffigura insieme. Ad ogni modo, la coppia appare molto affiatata e molto unita. L’ex velino di Striscia la Notizia essere una figura molto importante nella vita dell’influencer. Al momento, però, non c’è alcun matrimonio in vista, magari, forse chissà, in futuro.

Giulia Salemi, il vestitino è cortissimo: si nota tutto!

Giulia Salemi ha lasciato tutti senza parole con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram, l’ennesimo di una lunga serie. La modella italiana, infatti, ha sorpreso i suoi oltre 1,9 milioni di followers con il post che ha pubblicato poche ore fa. Nonostante ciò, la foto ha ottenuto tantissime reazioni da parte dei fan. Sono tantissimi i “mi piace” da parte del pubblico, così come sono numerosissimi i commenti.

L’apposita sezione è piena di messaggi pregni di complimenti e di apprezzamenti per la modella. Entrando nel merito del post, la Salemi indossa un abito di color oro che risulta molto corto e presenta una vistosissima scollatura che ha lasciato tutti i followers a bocca aperta. Le sue forme in bella vista e un corpo spettacolare. Che dire, uno scatto a dir poco mozzafiato.