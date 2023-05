Sempre sotto le luci dei riflettori, Wanda Nara è diventata ancora più popolare grazie alla conduzione della versione argentina di Masterchef

Wanda Nara è ancora nella bufera. O almeno così sembra, alla luce delle nuove voci circolate negli ultimi giorni e in parte confermate dalla bionda imprenditrice e showgirl in merito all’ennesima crisi coniugale con Mauro Icardi.

Si direbbe infatti che il centravanti del Galatasaray, protagonista a suon di gol del campionato vinto dai Leoni di Istanbul, abbia nuovamente allacciato i contatti con la spregiudicata modella argentina ‘China‘ Suarez, scatenando la rabbia e il risentimento di Wanda Nara. Nel frattempo però la prorompente manager e influencer continua a mietere un successo dopo l’altro. I produttori di Masterchef avevano scelto proprio Lady Icardi come nuova conduttrice del celebre talent gastronomico, convinti che la sua enorme popolarità portasse i suoi effetti benefici anche nei dati di ascolto del programma.

Una previsione quanto mai indovinata, visto che anche grazie alla presenza di Wanda la trasmissione ha fatto registrare ascolti record toccando vette mai sfiorate prima. Ma se le sue attività professionali procedono a gonfie vele, non altrettanto si può dire per la sua vita privata. Il matrimonio con Mauro Icardi sarebbe nuovamente in crisi a causa di questo presunto ritorno di fiamma del centravanti italo-argentino per la China Suarez, la conturbante modella argentina che balzò agli onori della cronaca rosa due anni fa nei giorni della prima clamorosa rottura tra Wanda Nara e l’ex capitano dell’Inter.

Wanda esagerata: intimo rovente a letto. I fan restano a bocca aperta

Wanda però va avanti per la sua strada, che è quella del successo e di una carriera televisiva che sta letteralmente prendendo il volo. Ormai la bionda influencer trascorre almeno la metà del suo tempo in Argentina e l’altra in Europa viaggiando tra l’Italia e la Turchia. E ovviamente continua a tenere aggiornati i milioni di fan postando scatti e foto ad alta temperatura sul suo profilo Instagram.

Nell’ultimo post apparso qualche ora fa Wanda si mostra vestita solo di un intimo total black che mette in risalto le sue forme da capogiro. Una delle tante foto in grado di far girare la testa agli oltre sedici milioni di followers che quasi tutti i giorni fanno visita al suo profilo. Il successo, ora letteralmente deflagrato, è partito proprio dai social di cui Wanda Nara è assoluta protagonista.