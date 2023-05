Wanda Nara, vestito provocante e frase sibillina: Icardi, cosa devi dirci?

La bella showgirl argentina lancia una seconda frecciata al marito: il periodo turbolento, o per lo meno poco chiaro, continua

Dopo aver trascorso l’ultima settimana a guardare ed ascoltare, da spettatrice più che interessata, le mille battaglie social combattute dal marito, Wanda Nara torna – anche se in effetti non ha mai smesso – a lanciare messaggi dal suo profilo Instagram. Mauro Icardi negli ultimi giorni è stato investito da una serie di polemiche riguardanti il suo comportamento nei confronti dell’affascinante moglie. Ancora impegnata in patria col calciatore che invece è in Turchia ad onorare la sua militanza nel Galatasaray, la bella conduttrice ha stupito tutti dichiarando di ‘essere separata’, in risposta ad una precisa domanda di un follower nell’àmbito di una diretta social.

C’è da dire che la frase di Wanda, che ha creato il solito terremoto nelle redazioni di gossip, è stata solo la conclusione di un paio di violente querelle verbali intrattenute dal marito prima nei confronti dell’influencer Pochi, poi della leggenda della TV albiceleste Moria Casàn. Il primo aveva dichiarato di avere delle prove certe di un nuovo tradimento di Maurito nei confronti di Wanda. Ricordando come il primo fosse stato consumato con l’ormai celeberrima ‘China’ Suarez. L’attrice argentina, ormai 36enne, si era invece spinta a definire l’attaccate succube della moglie, calcando ancora la mano sulla liason con la Suarez e facendo anche delle esplicite allusioni sul presunto consumo di cannabis del giocatore. Ne è uscito fuori un confronto verbale, sempre a mezzo social, che ha indispettito la stessa Wanda. Che poi ha chiuso il cerchio con l’annuncio inaspettato di cui sopra.

Wanda provocante in tutti i sensi: il post che spiazza

E così, dopo aver incassato, per tutta risposta, un post del marito, poi cancellato, ritraente loro due abbracciati e complici, Wanda è passata al contrattacco. A modo suo. Come didascalia ad una foto in cui appare al solito esplosiva in tutte le sue grazie e forme, la bella argentina ha scritto: “Almeno regalami il tuo amore un fine settimana“. Sembrerebbe a prima vista un esplicito invito avanzato nei confronti di Maurito. Ma c’è chi ci ha visto ben altro.

In risposta a coloro che nella frase leggono un aver voluto tentare Icardi di non rendersi disponibile con la sua squadra in un fine settimana per raggiungere all’altro capo del mondo la focosa moglie, altri hanno fatto notare che proprio nella dicitura ‘fine settimana’, sia racchiuso l’invito posto…a qualcun altro. Che avrebbe anche un nome e cognome. Si tratta del ‘solito’ L-Gante Keloke, il giovane rapper argentino che già aveva fatto perdere la testa a Wanda lo scorso inverno. Dopo aver dichiarato al mondo il loro reciproco amore, la storia tra i due finì con la stessa velocità con la quale era cominciata. Forse Wanda ha deciso di ‘accontentarsi’ di un solo weekend di passione…