Il Milan ha scelto, sostituirà Bennacer

Il colpo a centrocampo sarebbe quasi fatto: il Milan ha deciso con chi sostituire Ismael Bennacer, probabile partente.

Di male in peggio in casa Milan. Oltre all’eliminazione in Champions League nella sfida con i cugini dell’Inter, anche il lungo stop per il regista e mediano venticinquenne Ismael Bennacer. L’algerino, molto importante per la squadra, aveva già totalizzato 40 presenze stagionali tra campionato e varie competizioni, ma resterà fermo ora per diversi mesi.

Per il giocatore si prospetta un ritorno in campo nel 2024 e non è detto inoltre, che i rossoneri, non possano fare spazio in rosa, addirittura cedendo l’ex Empoli. Una soluzione difficile ma non impossibile. L’infortunio di certo non attira nuove pretendenti, ma intanto il club studia già un possibile sostituto. Nelle ultime ore si è parlato di un grande colpo a centrocampo.

Dipende tutto dai rossoneri, il calciatore avrebbe già detto praticamente di sì. A riferirlo è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Tra le più alte preferenze di Daichi Kamada, talentuoso classe ’96 giapponese, ci sarebbe proprio il Milan. Una bellissima notizia per Maldini e Massara che ora possono sfruttare la situazione per anticipare la concorrenza.

Va al Milan: sostituirà Bennacer

Il centrocampista si è messo in mostra nelle ultime quattro stagioni dove è sempre stato titolare, indossando la divisa dell’Eintracht Francoforte, una delle ultime avversarie europee del Napoli. Il giapponese, si libererà a giugno a parametro zero e per questo ha tantissime pretendenti ora, alla sua porta.

C’è ancora tempo per discutere riguardo il futuro di Bennacer, ma non è la stessa cosa per Kamada. Sul calciatore ventiseienne ci sono tante pretendenti, in particolare attrae il fatto che il nipponico sia abbastanza versatile. Kamada, risulta nelle ultime ore, seguito anche dal Napoli in Italia e da diverse squadre estere. La sua priorità però, sembrerebbe essere proprio la Serie A ed ora la palla passa al Milan.

Difficile che in società abbiano clamorosi ripensamenti, a meno di richieste economiche troppo alte da parte del giapponese che vanta 28 presenze e 6 gol con la sua nazionale. A questo punto, stando a quanto si apprende dalle ultime voci, sembrerebbe quasi fatta. Buone notizie per il club rossonero che può sostituire il centrocampista, un rinforzo fondamentale visto che in estate potrebbe esserci una rivoluzione. Eccetto Tonali nessuno è davvero cedibile a centrocampo e la società potrebbe cambiare molto nei prossimi mesi.