Bollente sul palco: Elodie da guardare con cautela

Elodie continua a incantare i suoi fans e non solo, stavolta il meglio di sé lo ha dato nel suo ultimo concerto: foto da guardare con cautela

La straordinarietà di Elodie sta nell’evolversi ogni anno che passa come artista e come persona. Si tratta di una delle cantanti più amate dal pubblico italiano, non solo per le sue canzoni, ma anche per il suo modo di approcciare alla vita e per le storie di gossip che l’hanno riguardata negli ultimi anni.

In particolare, i fans sono molto affezionati alla love story avuta con Marracash, alle varie partecipazioni ai video ufficiali delle canzoni e soprattutto alle frecciatine che i due si sono mandati attraverso i testi. Oggi, la cantante romana è impegnata da qualche mese con il pilota motociclistico Andrea Iannone. Insomma, per Elodie è un momento d’oro dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, con il suo singolo ‘Due‘ che ha spopolato in tutte le radio.

Ma non solo, per lei anche la soddisfazione del sold-out al Forum di Assago di Milano, per uno show che ha lasciato di stucco fans e addetti ai lavori presenti. Uno spettacolo nello spettacolo, non solo per la sua bellissima voce, delicata e aggressiva allo stesso tempo, ma anche per il suo aspetto e la performance sul palco che ne fanno una delle poche show-girl in Italia, proprio come succede negli Stati Uniti.

Elodie da urlo sul palco: che foto

Dopo il concerto al Forum, Elodie ha postato sul suo profilo Instagram un invito a tutti i suoi followers: “Lo rifacciamo?“. Il riferimento è al bellissimo show al Forum di Assago e al prossimo turno, visto che sono usciti fuori i biglietti per le date di Roma, Napoli e Milano di novembre.

La sua è stata una bellissima interpretazione e su Instagram, dove conta oltre 3 milioni di followers, ha postato alcune foto del concerto. In particolare, nella seconda si intravede Elodie vestita in modo prorompente: la descrizione non renderebbe giustizia a un capolavoro di così tanta femminilità e bellezza.

Una foto che ha avuto tantissimo successo insieme alle altre del post, con i fans che sono impazziti e hanno fatto riferimento allo show del Forum. Elodie aveva dichiarato nello scorse ore che “mostro il corpo perché sono libera”. E proprio la sua libertà non è mai passata inosservata, né nelle canzoni e nemmeno nel modo di comportarsi o nel suo aspetto fisico.