Juve in B, spettro retrocessione: c’è l’annuncio ufficiale

La Juventus è ansiosa di conoscere il proprio destino. I bianconeri sono in attesa della decisione da parte della Giustizia Sportiva: l’incubo Serie B non è da escludere

Continuano senza sosta i problemi della Juventus. La società vuole progettare il futuro, ma al momento ci sono poche certezze sulla prossima stagione. L’obiettivo numero per il ruolo di direttore sportivo è Giuntoli. L’attuale ds del Napoli ha un accordo di massima con i bianconeri, ma ci sono dei dettagli da limare con De Laurentiis. Il patron dei partenopei vorrebbe bloccare tutto. Il caos regna sovrano intorno alla Juventus anche per quanto riguarda le vicende di campo e quelle giudiziarie.

La stagione dei bianconeri è stata segnata dal -15 che poi è stato successivamente tolto. In Champions è stata un’annata da dimenticare con l’eliminazione ai gironi ai danni di Paris Saint Germain e Benfica. In Coppa Italia, invece, ci ha pensato l’Inter a mandare fuori la squadra di Allegri. A fine maggio ci sarà il processo e con una penalizzazione i bianconeri rischiano di stare fuori dalla principale competizione europea.

Sarebbe una mazzata per la Juve che ha bisogno di soldi per risanare le casse e per fare il mercato. I tifosi della Juventus tremano in attesa della sentenza del Giudice Sportivo. Qualche mese fa erano stati assegnati 15 punti di penalizzazione per il caos plusvalenze, poi furono assegnati nuovamente. Adesso un nuovo terremoto rischia di sconvolgere il club bianconero. Alla Continassa si fanno i conti per il futuro e la Juve rischia di stare fuori dalla Champions League. Una non partecipazione porterebbe problemi nel mercato e qualche pezzo da 90 dovrà essere venduto.

Juventus, tra penalizzazione e spettro della Serie B: la situazione in casa bianconera

Ne ha parlato il giornalista Paolo Ziliani, da sempre attento a queste vicende e molto severo nei confronti della Juventus. “È impossibile che non venga inflitta almeno la retrocessione in serie B“, considerati i capi di imputazioni tutto è possibile. La Juve è in attesa di conoscere il proprio destino e i verdetti sono in arrivo. La stagione dei bianconeri rischia di finire nel peggior modo possibile.

Sul mercato sono in tanti a vedere il proprio futuro in bilico: uno su tutti Dusan Vlahovic che ha deluso e ha diverse offerte in giro per l’Europa. Inoltre non arriveranno soldi dai vari giocatori in prestito. Da Arthur a McKennie fino a Kulusevski, tutti rischiano di tornare a Torino e i bianconeri resteranno a bocca asciutta. Quello che spaventa di più è la possibilità di giocare nella serie cadetta il prossimo anno. Saranno mesi intensi in casa bianconera.