È fatta, un Big firma con al Lazio: Sarri al settimo cielo

Pronto il primo regalo di Claudio Lotito per Maurizio Sarri: il calciatore sembra ormai pronto a firmare per la Lazio.

Rush finale di stagione fondamentale per la Lazio di Maurizio Sarri che è chiamata a blindare un posto in Champions League. Traguardo alla portata dei biancocelesti. Tuttavia, può bastare un’inezia per far scivolare il club capitolino fuori dai primi quattro posti. Sarebbe una smacco tremendo per come si è messa la stagione e soprattutto perché sono già stati avviati i contatti con il primo rinforzo. La società ha bisogno di dare sistemare la propria rosa.

Per farlo servono giocatori di livello. Solo così la Lazio potrà tornare ad essere competitiva sia in Serie A che in Europa. Al di fuori dei confini nazionale il cammino del club di Sarri è stato deludente e c’è bisogno di invertire la rotta. In caso di accesso alla Champions, sarà vietato ripetere le brutte figure degli ultimi anni.

Stando al Corriere dello Sport, la Lazio sarebbe vicinissima ad un’importante firma. Il giocatore conoscere talmente bene i dettami del tecnico che negli anni è stato giudicato uno dei suoi pupilli più brillanti. Il primo colpo dei biancocelesti è già pronto. Manca solo l’ok del giocatore che dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

La Lazio chiude per un Big: Sarri accontentato

Il primo tassello della Lazio del futuro sta così per essere messo al suo posto. Il presidente Claudio Lotito spera di così di poter fare il primo regalo al proprio tecnico. D’altronde uno della sua esperienza e caratura farebbe comodo a qualsiasi squadra. Specialmente in Serie A dove il talento pare non essere più quello di una volta.

Per questo i biancocelesti sarebbero ad un passo da rinnovo di Pedro. L’ex Barcellona in carriera ha vinto tutto e lo ha fatto anche con Sarri. Tranne in questa sua parentesi romana. Pertanto, prima di andare via lo spagnolo sembra avere tutte le intenzioni di chiudere con un trofeo.

Stando alle ultime sul giocatore, la Lazio sembra vicina a chiudere un biennale fissato a 2 milioni di euro a stagione. Mancano solo gli ultimi dubbi da sciogliere. Tempo fa Pedro aveva infatti manifestato una certa voglia di tornare in Spagna. Tuttavia, la Lazio ha insistito tanto per la permanenza e ora il classe 1987 sembrerebbe essersi convito.

Se fino a poco fa la destinazione più probabile sembrava il Tenerife, con il Barcellona del suo ex compagno Xavi sempre alla porta, ora Pedro dovrebbe legarsi alla Lazio fino a fine carriera. Nonostante l’età avanzi anche per il campione nato nelle Canarie 36 anni fa, per i biancocelesti è ancora oggi un elemento fondamentale. Solo un piccolo trampolino per un mercato che Sarri spera veda la Lazio assoluta protagonista.