Juve-Chiesa choc: via a metà prezzo

Il futuro di Federico Chiesa torna nuovamente in bilico: e adesso arrivano brutte notizie per i tifosi della Juventus

Quello che accadrà in casa Juventus durante la sessione estiva di calciomercato è molto vicino a poter essere definito rivoluzione. Perchè molto cambierà, sia in campo sua ai livelli più alti del club.

Si parla costantemente di un nuovo ds, con Cristiano Giuntoli apparentemente pronto a lasciare il Napoli per sbarcare a Torino. Bisognerà discutere, poi, della guida tecnica della Juventus 2023/24: non è esclusa nè la permanenza di Massimiliano Allegri nè l’arrivo di un nuovo allenatore pronto a rilanciare la ‘Vecchia Signora’. E per quanto concerne il campo, poi, in ogni reparto diversi grandi nomi sono già con le valigie in mano per cercare fortuna altrove. Occhio alla difesa dove Juan Cuadrado è già certo di aver concluso la sua parentesi bianconera, mentre al centro della difesa Bonucci ha annunciato il ritiro per l’estate 2024.

A centrocampo oltre a Paredes – che tornerà a vestire la maglia del PSG dopo il prestito – anche Adrien Rabiot è vicinissimo a lasciare la Juventus. Niente rinnovo per il pupillo del ‘Conte Max’ che, a zero, fa gola a diversi top club europei. Ma il nodo più spinoso continua a riguardare Federico Chiesa. L’annata dell’ala bianconera è stata certamente deludente, anche a causa del lungo infortunio al ginocchio che ne ha rallentato l’esplosione.

50 milioni: ecco chi vuole Chiesa

Il suo apporto in campo, però, non ha più convinto nè la Juventus nè i tifosi: soprattutto in Siviglia-Juventus, l’ex Fiorentina è entrato a gara in corso senza mai riuscire a pungere. Ecco perchè le voci di un addio di Chiesa al club di Torino è tutto fuorchè utopia.

Ma, da questo punto di vista, non arriverebbero buone notizie. Perchè la valutazione di Chiesa prima dell’infortunio era vicina ai 100 milioni di euro: adesso, certe cifre difficilmente potrebbero essere riaccostate al 25enne genovese. Una situazione delicata, che vedrebbe diverse grandi società pronte a puntare con un forte sconto su Federico Chiesa. In particolar modo, in Premier League, chi si sta interessando alla vicenda è il Manchester United che come la Juventus vedrà innumerevoli cambiamenti alla rosa di ten Hag.

L’eventuale proposta da 50 milioni che arriverebbe dall’Old Trafford potrebbe anche venire accettata dalla Juventus, ma è ancora tutto da decifrare. La verità è che i ‘Red Devils’ seguono Chiesa e adesso, a certe condizioni economiche, non avrebbero problemi a farsi concretamente avanti per strapparlo alla ‘Vecchia Signora’ a condizioni economiche favorevoli. Per Chiesa, in questa deludente annata, 30 presenze con soli 2 gol e 6 assist vincenti a referto.