Eliminazione e 35 milioni di euro, la situazione si complica

Si complica la possibile trattativa per arrivare al colpaccio estivo, un rinforzo che sulla carta sarebbe ideale per il gioco della squadra italiana.

L’estate si avvicina, così come la tanto attesa e chiacchierata sessione di calciomercato 2023. Si preannuncia un periodo molto caldo soprattutto per il valzer di attaccanti internazionali, in particolare per le squadre di alto rango di Serie A.

Sono tante le società italiane che dovrebbero cambiare o rinforzare il proprio parco attaccanti. In particolare c’è il Milan, club che ha risentito durante tutta la stagione della mancanza di alternative lì davanti. Il 37enne Giroud e l’ormai 41enne Ibrahimovic non possono più garantire gol e prestazioni in continuità. I rossoneri hanno già stilato una short list, ovvero un elenco di centravanti internazionali che possano fare al caso di Stefano Pioli.

Nelle ultime settimane si è parlato di Morata come un obiettivo concreto e fattibile per il Milan del prossimo anno. Infatti, oltre all’esperienza nel calcio italiano e alle caratteristiche tecniche ben note, si è detto e scritto che il suo club fosse disposto a farlo partire senza troppi patemi d’animo.

Morata al Milan, trattativa in salita: l’Atletico Madrid spara alto

L’Atletico Madrid in realtà, secondo quanto scrive il portale di mercato Todofichajes.com, non è così convinto di lasciar andare Morata a cuor leggero. O meglio, i colchoneros sarebbero anche disposti a cederlo, ma solo per una cifra decisamente elevata e che potrebbe spaventare Paolo Maldini.

Il Milan dovrà sborsare almeno 35 milioni di euro se vuole acquistare il cartellino di Morata. Una cifra molto importante, anche se i rossoneri per rinnovare l’attacco sono consapevoli di dover forzatamente investire molto. Origi non convince, Giroud è avanti con l’età e serve un sostituto low cost ma di livello.

Maldini può comunque provare a spingere sul fatto che Morata andrà in scadenza con l’Atletico tra un anno, a giugno 2024, dunque la valutazione del cartellino scenderà inevitabilmente di qualche milione. La trattativa dunque si fa più tortuosa del previsto, anche perché l’Atletico Madrid è società ricca e solida e non ha bisogno di cedere a qualsiasi costo i propri calciatori.

Inoltre va ricordato come l’eliminazione in Champions League, alle semifinali, ha ridotto il numero di introiti stagionali del Milan. Il club di via Aldo Rossi avrebbe incassato in totale più di 100 milioni in caso di approdo alla finalissima del 10 giugno contro il Manchester City. Invece si dovrà accontentare di un’ottantina di milioni, sempre un ottimo ricavo ma meno oneroso del previsto.