Summit improvviso: si decide il futuro dell’allenatore

L’incontro tra allenatore e vertici della società ha prodotto dei risultati prolifici. Il futuro ormai è già deciso: ecco cosa si vedrà

Il ruolo dell’allenatore è fondamentale nel mondo del calcio, ma come in ogni sport il tecnico è quasi sempre il primo a pagare in caso di risultati negativi.

La stagione del Real Madrid non è andata come tutti speravano. Sfumata la Liga per merito dei rivali del Barça la squadra allenata da Carlo Ancelotti aveva fatto All in sulla Champions League, ma anche in questo caso è avvenuto un clamoroso buco nell’acqua. La gara di ritorno a Manchester non è stata piacevole per gli ospiti, terminata con un roboante 4-0 dei padroni di casa. Nel complesso, dunque, si tratta di un bilancio fortemente negativo per i Galacticos. La prossima stagione rappresenterà una sorta di prova del nove, per il ciclo del celebre allenatore italiano.

Ciclo durante il quale sono arrivati tanti trofei, tante soddisfazioni e soprattutto tanti giocatori di assoluto interesse. Uno dei nomi più caldi della prossima estate sembra essere stato già praticamente accennato. Insomma, il top team spagnolo si sta preparando a tornare sulla cresta dell’onda. Possibilmente al più presto, dato che la concorrenza non manca affatto come si è potuto vedere. Di recente sembra che si sia svolto un summit tra l’allenatore e il presidente Florentino Perez, ed entrambe le parti hanno tutto l’interesse di questo mondo nel proseguire un progetto vincente con lo storico club.

Il Real Madrid pensa al futuro: cosa accadrà?

Come da titolo, sembra che da questo incontro siano scaturiti numerosi punti positivi, i quali a loro volta dovranno essere uniti con logica e criterio. Partendo dal mercato alla situazione panchina, che a questo punto potrebbe essere confermata. La discussione sembra essere iniziata proprio da uno dei primi acquisti non ufficiali, ma che probabilmente potrebbe esserlo a breve. Ai vertici del Real Madrid sembra si sia svolto un summit tra Ancelotti e Perez, i quali hanno discusso del futuro che verrà. Uno dei primi argomenti trattati riguarda il quasi ufficiale arrivo di Jude Bellingham, centrocampista di talento attualmente di proprietà del Borussia Dortmund.

Partendo però dalle basi, è doveroso citare la situazione allenatore. Sembra che la dirigenza abbia garantito all’ex Napoli e Milan che resterà a Madrid. Dando così continuità al progetto di cui si parlava sopra. Il club è stato in ogni caso molto vicino alla finale, e dalla prossima stagione dovrà fare quel passo in più per riconfermarsi. Chissà, magari con lo stesso allenatore e con tanti altri top player presenti in rosa. Oltre al portento inglese già citato, finito sulla bocca di tutta Europa per le sue meravigliose giocate.