Inter, futuro deciso per Lukaku: cosa farà nel 2024

L’Inter guarda già al futuro. Ecco come sarà il reparto offensivo della prossima stagione e cosa accadrà a Lukaku.

Con una finale di Champions League ancora da giocare la stagione dell’Inter potrebbe passare da essere un mezzo fallimento per una lotta Scudetto abbandonata troppo presto ad essere un’annata da ricordare, con il principale trofeo continentale messo in bacheca dopo aver oltretutto eliminato in semifinale i cugini del Milan.

Indipendentemente da come finirà questa stagione, nella quale i nerazzurri sono ancora in corsa per il quarto posto ed anche per vincere la Coppa Italia, Marotta e Ausilio guardano con attenzione al futuro. Ed in particolare al reparto offensivo dove, al momento, l’unico sicuro di avere il posto garantito è Lautaro Martinez. L’argentino in questa stagione sta viaggiando a medie altissime, contendendo a Victor Osimhen la testa della classifica cannonieri. Per lui una stagione da più di 20 gol che lo consacra come punto fermo dal quale l’Inter dovrà ripartire la prossima stagione.

Le possibilità di una permanenza di Joaquin Correa siano veramente minime. La società nerazzurra potrebbe provare a cederlo per almeno una decina di milioni di euro, con la possibilità di un prestito con diritto di riscatto, al fine di evitare perdite finanziarie significative. Per quanto riguarda Edin Dzeko invece sembra che stia andando verso un rinnovo contrattuale che non dovrebbe discostarsi troppo dai 5 milioni di euro attualmente percepiti. Il suo apporto in campo e la sua esperienza potrebbero ancora essere preziosi per l’Inter.

Inter: Lautaro e Dzeko si, Correa no. E Lukaku?

Confermati Lautaro e quasi certamente Dzeko, così come molto probabile Correa ai saluti, si arriva al capitolo Lukaku. Come riportato dal Calciomercato.com è previsto il suo ritorno formale al Chelsea. Il calciatore si dice che abbia intenzione di parlare con Mauricio Pochettino, manifestando così il suo desiderio di tornare ad indossare la maglia dell’Inter per la terza volta.

Come accaduto la scorsa estate, Lukaku ha dimostrato che forzando la mano è stato possibile tornare all’Inter. Certo, la seconda avventura di Big Rom non è stata all’altezza della prima, ma il finale di stagione incoraggiante e la forma ritrovata potrebbero spingere, sia dal lato del calciatore che da quello della società a superare ogni perplessità e provare a scrivere il terzo capitolo della storia dell’attaccante belga in maglia nerazzurra.