Il primo colpo si chiama Cuadrado, firma vicinissima

L’esterno destro colombiano, in scadenza di contratto con la Juventus, è stato sondato da diverse squadre italiane e non: arriva la svolta sul suo futuro

Nell’era più vincente e soddisfacente della storia bianconera, Juan Cuadrado ha rappresentato uno degli elementi di punta della Juventus. Anche sotto diverse gestioni tecniche, fino a quella conclusiva sotto l’ala di Massimiliano Allegri.

Esterno dotato tecnicamente, rapido e propenso alle cavalcate offensive, è un calciatore interessante anche in chiave gol o assist. Negli ultimi anni Allegri lo ha utilizzato anche come terzino e Cuadrado ha mostrato di essere utile sia in chiave difensiva che offensiva. E infatti, nell’anno della separazione ufficiale con la ‘Vecchia Signora’ in virtù della scadenza del suo contratto il prossimo 30 giugno, la Juventus ha avuto sinora vita difficile nella ricerca del potenziale sostituto ideale.

Questo perché il ricambio generazionale subito dal calcio internazionale non è stato di fortissimo impatto, specie in relazione ad alcuni ruoli specifici. Nel caso degli esterni destri si cercano disperatamente uomini abili a tutta fascia come il colombiano, che possano passare da una fase di gioco all’altra senza troppa difficoltà. Una caratteristica evolutasi al passo coi tempi.

Cuadrado profilo ricercato: svolta improvvisa sul mercato

Così il suo profilo, potenziale parametro zero della sessione estiva di mercato, ha fatto il giro del mondo. Si è parlato di destinazioni arabe, come anche di una possibile permanenza in Serie A tra le file dell’Inter. Il club nerazzurro ha valutato e sta valutando l’esterno sudamericano come nome low cost, soprattutto come possibile alternativa a Dumfries, terzino in uscita ed accostato alle big di Premier League. Ora potrebbe però cambiare tutto.

Cuadrado potrebbe rinnovare il contratto in scadenza, nuove condizioni in trattazione (LaPresse) – calciomercatoweb.it

Dopo il grave infortunio occorso a Mattia De Sciglio e una mancanza reale di vere alternative nel ruolo la Juventus sarebbe improvvisamente tornata sui propri passi. Secondo gli ultimi aggiornamenti trapelati, Cuadrado avrebbe ricevuto una proposta di rinnovo contrattuale dalla dirigenza bianconera a condizioni economiche rivisitate al ribasso per fungere da carta jolly.

In ogni caso il club bianconero potrebbe intervenire sul mercato nel ruolo di terzino destro, un nuovo acquisto che potrebbe altenarsi con l’ex Fiorentina. Verosimilmente il colombiano potrebbe dunque restare ancora a Torino per almeno un’altra stagione, prima della separazione definitiva. Ovviamente la sua permanenza sarebbe legata anche ad una riduzione dello stipendio, decisa in contemporanea con una variazione del ruolo in squadra del calciatore.