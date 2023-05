Addio Onana, la verità viene raccontata in diretta

Resterà o meno, André Onana all’Inter, questo uno dei rebus del prossimo mercato. Ecco tutta la verità sul portiere ventisettenne.

Certo, una carriera niente male quella del classe ’96, André Onana. Giovanili del Barcellona, un passaggio all’Ajax dove era diventato praticamente una bandiera, poi il trasferimento a costo zero all’Inter. Ed oggi, è uno dei due portieri finalisti di Champions League. Possiamo annoverare Onana tra uno dei big del calcio europeo e appare anche logico che oggi tante squadre europee stiano pensando a lui, ma il contratto con i nerazzurri terminerà nel 2027 e non c’è nessuna fretta di cederlo.

Albert Botines, agente dell’estremo difensore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Tv Play ed ha fatto il punto sul suo assistito. Naturalmente gli aspetti di cui si è parlato sono diversi e tra le cose dette, ecco che spunta fuori una gran stima da parte di Onana per Simone Inzaghi. Il portiere ha atteso fiducioso la titolarità, nonostante un inizio di stagione che non lo vedeva tra i protagonisti.

Poi c’è l’aspetto che ovviamente non riguarda solo il ventisettenne, ma tutti i calciatori della rosa. Ad inizio anno era difficile ipotizzare che la squadra di Inzaghi arrivasse ad Istanbul, ed invece eccoli lì. L’agente riferisce che André è felicissimo di poter giocare la finale e che il momento peggiore, quello che lo vedeva alle spalle di Handanovic, è andato via col lavoro.

Addio Onana: tutta la verità in diretta tv

Lavoro duro e soprattutto, prestazioni strepitose. Tra parate ed uscite, l’ex portiere della Eredivisie ha mostrato al mondo di poter essere tra i migliori in assoluto di questa stagione e magari anche del futuro. Proprio per questo, i tifosi interisti adesso temono che arrivi qualche offerta monstre che faccia traballare la società. Tra i club interessati al camerunense, c’è il forte interessamento del Chelsea, un club che non necessita di soldi e che sarebbe pronto a tutto per sostituire i partenti Kepa e Mendy.

Ma l’agente dello stesso estremo difensore ne saprà certo di più e non si chiude tutto, solo con la felicità per poter giocare due finali (una di Coppa Italia) e con il fatto di essere arrivato solo da un anno. Incalzato, Botines però ha cercato di non far capire quali saranno le prossime mosse ed ha dichiarato: “Le voci di mercato sono normali in questa fase, ma preferisco non parlarne perché è molto presto ed ora il ragazzo è concentrato solo sul campo”. Nessuna smentita e parole che parzialmente alimentano i rumors mercato, Onana sarà sicuramente uno dei diamanti più intensi sul mercato.