Cassano-Allegri, volano stracci: attacco senza precedenti

Continuano le dichiarazioni tese tra Antonio Cassano e il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: succede tutto dopo Siviglia.

La sconfitta di Siviglia fa svanire l’ultimo obiettivo stagionale della Juventus. Dopo che i bianconeri erano stati eliminati dai gironi della Champions League, visto il Napoli diventare irraggiungibile in campionato ed essere fatti fuori dall’Inter in Coppa Italia, arriva anche la delusione in Europa League.

Antonio Cassano, uno che non ha mai avuto peli sulla lingua, sul suo profilo Instagram, ha così commentato: “Il Siviglia ha passato il turno in modo meritato, ottenendo il suo posto in finale. Durante la partita la squadra ha dimostrato un bel gioco, creando numerose occasioni e dimostrando di saper uscire con la palla dalle difficoltà. Dal primo all’ultimo minuto, è stata la squadra dominante e indiscussa.”

Meriti del Siviglia, Cassano metto sul banco degli imputati anche la prova della Juventus, a suo dire molto rinunciataria. Anzi, troppo per una squadra che aveva l’obbligo di vincere per ottenere la finale. Ancora una volta Cassano è apparso duro sul gioco del club bianconero, colpevole di essersi chiusa in difesa dopo l’iniziale 1 a 0 firmato da Dusan Vlahovic. Il tono dell’ex calciatore è durissimo.

Juventus, Cassano all’attacco di Allegri: “E in Champions fai così, e in Europa League fai così…”

Per Cassano grandi colpe per questa situazione vanno ad Allegri, ostinato nella sua idea di calcio: “Raccogli quello che semini, ed è esattamente quello che è successo”. Cassano ha concordato nell’ammettere che il club bianconero ha fatto brutte figure, prima nel girone di Champions League e poi anche in Europa League dove la Juve non è andata oltre alle semifinali.

Cassano fa poi un bilancio definitivo sulla stagione della Juventus. Una stagione non certo esaltante, per la quale Allegri ha pochi alibi: “Quest’anno la Juventus non ha vinto nulla. Abbiamo Allegri che cerca di scaricare la colpa sugli altri parlando di difficoltà. Ma quali difficoltà? I giocatori vanno in campo, l’allenatore deve fornire fornire un’idea di gioco. Negli ultimi due anni la Juventus ha deluso e non ha mostrato miglioramenti né un gioco decente. Inutile parlare degli altri, va detto solo che di fronte avevi una squadra che fino a due mesi fa era in zona retrocessione”. Antonio ha chiuso in maniera dura e netta: “La verità è che la Juventus ha fatto una figura di m…”