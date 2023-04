De Ketelaere pedina di scambio: al Milan va un attaccante della Nazionale italiana

Charles De Ketelaere è stato un flop di mercato. Il Milan per salvarlo cerca di inserirlo in un affare che coinvolge un azzurro.

Il centrocampista belga, comprato per muoversi da trequartista nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli, con la maglia del Milan non è mai sbocciato. Pagato in estate 32 milioni di euro al Bruges, il calciatore non ha mai impressionato ed è ormai molto indietro nelle gerarchie del club rossonero.

Charles ha disputato 27 gare per soli 956 minuti totali, media di 35,4 minuti per match. Le recite dal primo minuto sono sette soltanto sei, di queste la prima alla terza giornata. De Ketelaere ha avuto qualche chance a inizio stagione, poi il buio. L’ultima prestazione da titolare è arrivata solo il 15 aprile scorso, nell’1-1 di Bologna.

In Europa sono 235 i minuti nelle sei partite, di cui tre da titolare. Dal ritorno degli ottavi di Champions in poi però, per il centrocampista solo panchina. Infine, 25′ nella Supercoppa Italiana persa a Riyad con l’Inter e tutti i 120′ negli ottavi di Coppa Italia che a San Siro hanno visto i rossoneri eliminati dal Torino.

De Ketelaere ai saluti: ecco dove potrebbe giocare

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano puntato forte sul talento di Bruges, firmandolo fino al 2027. A 21 anni infatti De Ketelaere aveva già 12 presenze con la nazionale maggiore, reduce anche da una stagione convincente con il club della sua città Natale. Nel 2021-2022 14 gol e 7 assist in Jupiter League; 1 assist nei 500 minuti di Champions League giocati in nerazzurro. La ciambella però è riuscita senza buco e l’area tecnica del Milan sta cercando una soluzione per non svalutare il valore del fantasista. De Ketelaere potrebbe finire in Premier.

Il Milan deve ancora decidere il futuro di De Ketelaere, difficile trovare un club che offra una cifra simile a quella sborsata dai rossoneri. La chiave per uscire da questa situazione potrebbe essere quella del prestito, magari tramite lo scambio con un giocatore, anch’esso bisognoso di rilancio.

Mercato: il Milan pensa allo scambio De Ketelaere-Scamacca

Secondo quanto riportato da Telelombardia, gli uomini mercato del Milan in tal senso avrebbero pensato a Gianluca Scamacca. La punta classe 199, 24 anni compiuti il 1° gennaio, in estate ha lasciato il Sassuolo per il West Ham. I londinesi per averlo hanno speso 36 milioni di base fissa più sei di bonus.

Anche l’ariete capitolino però ha vissuto una stagione sfortunata, conclusasi il 15 aprile con un’operazione al ginocchio che l’aveva tormentato dall’inzio della sua avventura in Premier. Stop definitivo che era arrivato dopo 3 gol in 16 match di campionato (928′); 2 sigilli ndei due playoff di Conference e tre reti in 7 match della competizione stessa. “Nessun dubbio, tornerò più forte di prima”, aveva scritto su Instagram il centravanti, postando il tutto dal letto d’ospedale.

De Ketelaere guadagna 2,5 milioni netti l’anno, la punta formatasi nella Roma circa 3, quindi anche dal punto di vista economico raggiungere un’intesa non sarebbe complicato. Il Milan ci pensa, resta da stabilire la formula e la durata dell’eventuale scambio.