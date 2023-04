Blitz Milan in Premier: doppio colpo a zero e Inter ko

Il Milan sta lavorando per il prossimo calciomercato estivo, nonostante un finale che si preannuncia infuocato.

Con la semifinale di Champions League raggiunta, e con un piazzamento alla prossima edizione da centrare, la dirigenza rossonera sta lavorando ai possibili nuovi colpi. Mentre il tecnico si prepara ad affrontare la Roma nel big match dell’Olimpico, la dirigenza sta già lavorando per il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Dopo i rinnovi di Bennacer e Giroud, uno dei casi più spinosi per i rossoneri è la questione legata a Rafael Leao.

Il portoghese, infatti, vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, in caso di mancato rinnovo, la società può pensare di cederlo in estate per non perderlo a zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. Oltre alla questione rinnovi, però, i rossoneri stanno pensando a possibili nuovi innesti per potenziare la propria rosa. A tal proposito, la società pare aver già individuato il grande colpo per il proprio reparto offensivo, con la beffa che potrebbe essere dietro l’angolo per Inter e Juventus.

Come detto, nonostante un finale di stagione impegnativo, il Milan sta lavorando sul calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Chi può lasciare Milano è Divock Origi, attaccante belga classe 1996. L’ex Liverpool ha deluso e non poco in questa stagione, realizzando solamente due reti e fornendo un solo assist in 30 partite disputate tra campionato e coppe. Queste prestazioni al di sotto delle aspettative hanno portato la società a valutare la cessione, che pare essere oramai certa. Proprio per questo, e vista l’età avanzata di Giroud e Ibrahimovic, la società pensa al grande colpo.

Origi via, Milan pronto al doppio colpo dalla Premier: Inter e Juventus beffate

Stiamo parlando di Roberto Firmino, in scadenza con il Liverpool a giugno. Il brasiliano non rinnoverà con i Reds, e questo attrae e non poco la dirigenza rossonera. Su di lui c’è anche il forte interesse di Juventus e Inter, ma vista la quasi certa partenza di Origi il Milan pare essere in vantaggio.

Un altro calciatore che la dirigenza pare intenzionata a portare a Milano è Adama Traore, ala offensiva del Wolverhampton in scadenza a giugno. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Milan pronto al doppio colpo dalla Premier League. La beffa per Inter e Juventus pare essere dietro l’angolo.