Calcio in lutto: malore a letto, aveva solo 23 anni

Un altro straziante lutto colpisce il mondo del calcio. Colto da un malore durante il sonno, aveva appena 23 anni

Appena pochi giorni fa il mondo del calcio italiano ha detto addio a Tonino Orrù, il Presidente della doppia promozione, negli anni ’80, del Cagliari dalla Serie C alla Serie A. Era il Cagliari, per capirci, di Claudio Ranieri, all’epoca alla prima importante panchina.

Sotto la guida sportiva del compianto Direttore sportivo Carmine Longo, il Presidente Orrù rinforzò la squadra rossoblù con l’innesto di talenti come Daniel Fonseca, Gianfranco Matteoli e il “Principe” Enzo Francescoli mantenendola nella massima categoria fino alla cessione del club, nel 1992, a Massimo Cellino. Una squadra che i tifosi del club isolano ricordano ancora con grande affetto. Un protagonista, dunque, della nostra Serie A che ci ha lasciati a 86 anni.

Molto più giovane, solo 23 anni, invece, l’ex giovane promessa del calcio italiano stroncata da un malore nel suo letto. Il mondo del calcio negli ultimi mesi ha vissuto diversi strazianti lutti: da Mihajlovic a Vialli, e tanti altri, ma ora è alle prese con un vero e proprio dramma.

Calcio in lutto: malore a letto, muore a soli 23 anni Antonio Rizzo

A soli 23 anni Antonio Rizzo, ex calciatore di Ugento e Ruffano, è venuto a mancare. A porre fine alla sua giovane esistenza un malore che lo ha colto, nella sua camera da letto, durante il sonno. Nato a Supersano, piccolo centro in provincia di Lecce, Antonio Rizzo ha sempre avuto una grande passione per il calcio e nella sua breve carriera ha indossato le casacche di varie squadre pugliesi tra cui l’Ugento con cui ha vinto il campionato di promozione nella stagione 2018-19. Una scomparsa, anche per la giovane età di Rizzo, che lascia sgomento il mondo del calcio pugliese, in particolare quello salentino. Immediato il cordoglio dell’Ugento, club con il quale Antonio Rizzo, come detto, ha vinto il campionato promozione nella stagione 2018-19.

“Un nostro calciatore classe 2000, un ragazzo educato e straordinario, un combattente in campo che ha contribuito con le sue giocate alla vittoria del Campionato di Promozione s.s. 2018-19“: è il ritratto di Antonio Rizzo tratteggiato dall’Ugento dopo aver appreso con sgomento la ferale notizia della prematura scomparsa di un suo ex tesserato.

Anche la famiglia del Ruffano, altro club in cui ha militato lo sfortunato 23enne, ha voluto ricordarlo con un toccante messaggio. “Antonio Rizzo, il tuo spirito ed entusiasmo differente continueranno a sostenerci e a rallegrare le nostre giornate“, così il Ruffano saluta l’ex calciatore, amico e tifoso granata stringendosi alla sua famiglia, devastata dalla sua prematura scomparsa. Il mondo del calcio è sotto shock per l’ennesima drammatica perdita.