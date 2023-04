Serie A, la stagione di un bomber è già finita: che mazzata anche al fantacalcio

Un attaccante della Serie A rischia di finire la stagione in anticipo. Le sue condizioni verranno valutate in queste ore. Un problema anche per il fantacalcio

La Serie A sta per concludersi. Mancano ormai poche giornate e il campionato finirà, infatti il 4 giugno ci saranno le ultime partite. La lotta per il titolo non è mai stata in discussione. Il Napoli ha ammazzato il campionato già a febbraio e ha continuato la sua cavalcata trionfale nonostante qualche stop nel mese di aprile. L’unico rimpianto per i partenopei è stata la cocente eliminazione dalla Champions contro il Milan.

Continua invece la bagarre per l’Europa. Si giocano i posti per la principale competizione europea tantissime squadre: Lazio, Juventus, Roma, Milan, Inter e Atalanta. La Dea è tornata in corsa grazie alla vittoria sulla Roma. Le altre si danno battaglia da un po’ di mesi e sono tutte vicine.

Ad oggi la squadra di Sarri è quella con più possibilità vista la posizione e anche il fatto di non avere coppe. A maggio ci saranno le semifinali europee. Derby di Milano in Champions, mentre in Europa League i giallorossi affronteranno il Bayer Leverkusen e i bianconeri il Siviglia. Menzione anche per la Fiorentina che giocherà in Conference col Basilea. Ma non c’è solo la lotta ai piani alti ad entusiasmare. Anche in basso i club si danno battaglia. La Sampdoria è ormai spacciata, così come la Cremonese. Mentre si giocano la salvezza Verona e Spezia. Una delle due retrocederà. Nelle ultime ore c’è stato un problema per un attaccante dei gialloblù. Queste le sue condizioni.

Infortunio per un attaccante del Verona: ecco come sta

Il Verona dopo un inizio difficile si sta riprendendo grazie alla ‘cura’ Zaffaroni. Il tecnico sta portando i gialloblù a credere in una salvezza che sembrava davvero impossibile. L’Hellas adesso ha recuperato lo Spezia e la lotta per non retrocedere è più accesa che mai. C’è però un problema per gli scaligeri. Infatti, si è infortunato Kevin Lasagna. L’attaccante si è fatto male nell’ultima gara vinta col Bologna e ora la sua stagione rischia di essere terminata in anticipo.

Una sola rete messa a referto, ma è sempre un calciatore esperto ed utile per la squadra. Nelle prossime ore verranno comunicati i tempi di recupero certi, ma il tempo stringe. Manca pochissimo alla fine della stagione e Zaffaroni rischia di perdere uno dei suoi uomini chiave.