Giorgia Rossi bollente sul lettino: tutto in vista

Tutti pazzi per Giorgia Rossi: l’ultimo scatto della giornalista e conduttrice di DAZN è semplicemente clamoroso, dettagli roventi

Le partite di calcio, per gli appassionati, sono sempre un appuntamento imperdibile, con una attrattiva speciale. Ma questo vale, a maggior ragione, anche e soprattutto quando i big match sono accompagnati dalla presenza delle giornaliste sportive più affascinanti, che contribuiscono ad aumentare l’hype e danno un tocco in più di sensualità micidiale. Una delle preferite dal pubblico è, come tutti sappiamo, Giorgia Rossi.

Classe 1987, la giornalista romana si è fatta apprezzare in questi anni per il perfetto mix di bravura e fascino che la rende una delle più amate in assoluto. E che non si smentisce praticamente mai, come possiamo ammirare dalla sua presenza in tv.

Giorgia Rossi, il pubblico di DAZN sogna insieme a lei: la giornalista è sempre uno schianto

Sugli schermi di DAZN, Giorgia lascia quasi sempre il segno. Competenza e professionalità di alto livello la contraddistinguono e il suo fascino seducente fa il resto nel lasciare i fan a bocca aperta.

Sull’emittente streaming, Giorgia ci accompagna all’interno dei weekend calcistici e da quando il broadcaster ha acquisito anche i diritti di Europa League e Conference League l’appuntamento con lei è raddoppiato. Per la gioia degli ammiratori che non si perderebbero mai un singolo appuntamento con lei. Giorgia si è guadagnata un seguito numeroso di fan sin dai tempi di Sport Mediaset ed è naturalmente molto in vista anche sui social. Con oltre mezzo milione di followers su Instagram che impazziscono di fronte ai suoi scatti.

Giorgia Rossi, la temperatura estiva è già alle stelle: con quelle gambe non potrebbe essere altrimenti

E questa volta, probabilmente, la Rossi riesce a superarsi, mandando tutti in visibilio con un primo piano ‘davvero illegale’.

In una delle sue consuete pause rigeneranti che i suoi ammiratori ben conoscono, la vediamo in posa sul lettino con un doppio dettaglio davvero da capogiro. Top esplosivo e minigonna cortissima che evidenzia gambe semplicemente perfette e mai così ammalianti e provocanti. Giorgia si sta preparando al meglio alla stagione estiva e ha già avvisato tutti: “Summer is coming”. Se si trattava di un anticipo di prova costume, è già superata. E con un fisico così in forma, c’è da scommettere che i suoi scatti in spiaggia lasceranno senza fiato come non mai.