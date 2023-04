La Juve fa la voce grossa: colpo dal Bayern e tifosi in estasi

La Juventus vuole stupire i suoi tifosi in ottica calciomercato. Tanto è vero che è pronto un super colpo dal Bayern Monaco

L’obiettivo è quello di portare il calciatore a Torino per il prossimo anno. Si tratterebbe di un colpo che farebbe completamente impazzire di gioia i sostenitori della ‘Vecchia Signora’. La Juventus, infatti, guarda in casa Bayern Monaco per un big in uscita.

I bavaresi, secondo quanto riportano alcune fonti locali, sono pronti a cedere il loro atleta. Il calciatore non ha rispettato le attese nonostante il blasone e per questo motivo il club valuta la cessione. Diverse big europee stanno monitorando la sua situazione. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza e acquistare il cartellino del giocatore in questione (a patto che arrivi uno sconto importante su di lui).

La Juventus pensa già alla prossima stagione. In attesa di capire come si evolverà il futuro del club, la dirigenza guarda all’estero per cercare un calciatore che possa fare al caso di mister Massimiliano Allegri. Il club bavarese è in difficoltà e potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena sul mercato, la Juve è pronta ad intervenire fiutando il gran colpo.

Juventus, che colpo dal Bayern Monaco

L’arrivo in panchina del tedesco doc, Thomas Tuchel, non ha dato gli effetti sperati. Anzi, l’ex PSG e Chelsea sta facendo addirittura molto peggio del suo predecessore Nagelsmann. Proprio il nuovo allenatore ha già le idee molto chiare su chi può rimanere il prossimo anno e chi è libero di poter fare le valigie. Tra i nomi dei possibili partenti spunta quello dell’ex Ajax, Noussair Mazraoui. Il terzino, nazionale del Marocco, è pronto ad andare via dopo solamente una stagione. Il fatto che non sia riuscito ad ambientarsi in Germania è sin troppo chiaro.

Lo dimostrano le pochissime presenze che ha raccolto fino a questo momento della stagione (in tutte le competizioni). Il classe ’97 è pronto a provare una nuova esperienza nuovamente all’estero e, soprattutto, lontano dalla Bundesliga. Considerato uno dei migliori nel suo ruolo, non ha rispettato le aspettative a Monaco. Il terzino destro è entrato nella lista dei desideri della società bianconera. Anche se, a dire il vero, non ci sarebbe solamente il club piemontese sulle sue tracce. Top club di Premier League e di Liga sono pronte a tentare l’assalto alla società bavarese per il calciatore. Attualmente il suo cartellino vale almeno 30 milioni di euro. Al momento troppi, ma la società valuta con attenzione il suo profilo.