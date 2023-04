Mourinho, lite tremenda: è successo nel prepartita

Retroscena clamoroso che riguarda José Mourinho. L’attuale allenatore della Roma ha compiuto un gesto che rimane ancora oggi indimenticabile.

Quando pensiamo ad un allenatore di polso, che da tanti anni è sulla cresta dell’onda per il suo carattere duro, sarcastico e vincente, non può non venire in mente immediatamente José Mourinho. Lo Special One, come viene definito fin dai tempi del Chelsea, è un tecnico che fa del successo e del carattere il suo dna. Mourinho attualmente allena la Roma, che ha già portato a vincere un trofeo lo scorso anno, la Conference League, e con cui sta tentando questa stagione la scalata anche all’Europa League.

Come detto Mourinho è noto per prendere decisioni drastiche, non avere mai peli sulla lingua e comportarsi sempre per il bene del gruppo, anche a costo di mettere in difficoltà un singolo che non si impegna a dovere. Il retroscena su Mou, raccontato nelle scorse ore, conferma questa sua attitudine. A raccontare l’aneddoto clamoroso ma significativo su Mourinho c’ha pensato un suo ex allievo. Mario Balotelli, protagonista dell’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio condotto da Fedez e Luis Sal.

Balotelli ed il ricordo della lite con Mourinho: “Mi fece scendere dal pullman”

Balotelli ha lavorato con Mourinho da giovanissimo, ai tempi dell’Inter. Un rapporto amore-odio si era instaurato tra i due, entrambi personaggi dalle attitudini forti e passionali, i due si stimavano ma spesso il loro rapporto è sfociato in pesanti liti. Come nell’episodio sul pullman dell’Inter, ricordato da Balotelli: “Stavamo andando in trasferta a Catania, io e Mourinho litigammo in maniera pesante sul pullman in direzione dell’aeroporto. Lui si arrabbiò e mi fece scendere dal mezzo. Mi toccò tornare a casa in auto da solo…”

Due personalità forti, eccentriche e spavalde. Balotelli infatti ha ammesso che Mou avesse un carattere molto simile al suo, non facile da fronteggiare. Rimase noto e discusso anche il gesto di Super Mario al termine di Inter-Barcellona dello stesso anno, quando uscendo tra i fischi gettò la maglia a terra: “Quel gesto ha rovinato tutto, ho sbagliato di grosso. Ma avevo solo 19 anni, non capivo perché tutto lo stadio mi fischiava per 2-3 palloni persi. Tornai a casa piangendo”.

Le strade di Balotelli e Mourinho si separarono a fine stagione 2009-2010, quella del Triplete nerazzurro. L’attaccante si trasferì al Manchester City in Premier, mentre l’allenatore portoghese accettò la proposta del Real Madrid. I due hanno intrapreso strade differenti e da quell’annata non hanno mai più lavorato insieme.