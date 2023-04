45 milioni più Icardi: affare choc in Serie A

Il discusso attaccante ex Inter torna in orbita Serie A. Almeno nelle ‘provocatorie’ intenzioni del PSG, che propone uno scambio

Dopo aver addirittura rischiato di giocare nella ‘Nacional 3’ – la quinta serie francese – con la maglia dell’Association PSG (la seconda squadra del ricco club parigino) Mauro Icardi si è rilanciato alla grande in Turchia, dove sta facendo sfracelli con la maglia del Galatasaray. 13 reti e 7 assist in 18 gare di Superlig sono l’ottimo bottino dell’ex centravanti e capitano dell’Inter, che tuttavia a fine anno potrebbe tornare all’ombra della Torre Eiffel.

L’accordo tra il PSG e i giallorossi non prevede infatti alcun diritto di riscatto, né tantomeno obbligo di acquisto da parte della società turca. Fermo restando che si potrebbe arrivare per altre vie ad una permanenza di Maurito ad Istanbul anche nella prossima stagione, l’attaccante per ora è di proprietà del club francese. Che potrebbe clamorosamente inserirlo in uno scambio di mercato che dovrebbe far arrivare a Parigi uno dei migliori giocatori italiani del nostro campionato. Incredibile a dirsi, l’affare vedrebbe proprio l’Inter come controparte protagonista della provocazione di Luis Campos, il Ds dei transalpini.

Il PSG punta Barella: Icardi sul piatto

Che Nicolò Barella sia seguito con molta attenzione dalla società francese, ormai non è in mistero per nessuno. Dopo aver già strappato Milan Skriniar al club meneghino, il PSG sogna di mettere a segno una fantastica doppietta con l’arrivo dell’indemoniato centrocampista sardo. Consapevole che all’Inter nessuno è incedibile – tantomeno qualora dovesse sfuggire la qualificazione alla prossima Champions League – il sodalizio francese ci prova con una prima, provocatoria proposta: 45 milioni più il cartellino dell’ex attaccante nerazzurro. L’alternativa, per ora, consisterebbe nell’aumentare il cash inserenedo invece nello scambio Leandro Paredes, di ritorno dal prestito alla Juve.

Beppe Marotta non ha alcuna intenzione di trattare secondo questi termini. Barella – al pari di Bastoni e Lautaro – potrebbe partire solo a fronte di una congrua – meglio se ‘scandalosa’ – offerta cash. Che nel caso dell’ex Cagliari dovrebbe aggirarsi intorno ai 70-80 milioni. Altrimenti non ci si siede nemmeno a parlarne.

Secondo alcuni la mossa del PSG può considerarsi solo una mera schermaglia per testare il grado di rifiuto del club di Viale della Liberazione. Si procede per tentativi insomma, tentando di trovare la giusta chiave di volta. Giova ricordare che il calciatore nerazzurro è richiestissimo anche in Premier League – Liverpool in pole -: la possibilità che si scateni un’asta farebbe il gioco dell’Inter solo se la dirigenza decidesse di privarsi di uno dei calciatori più rappresentativi della rosa. Nonchè tra i più amati dal pubblico di fede interista.