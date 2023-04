Ex calciatore di una Big finisce sulla sedia a rotelle: incidente devastante

Tragedia impressionante per l’ex calciatore, promessa di una big della Premier League inglese: per questo motivo è finito sulla sedia a rotelle.

Dal sogno di debuttare e sfondare nel grande calcio alla vita in sedia a rotelle. Un dramma incredibile e devastante quello che ha coinvolto un giovane talento dell’Arsenal, la squadra che sta dominando la Premier League inglese in questa stagione.

La storia del giovane Daniel Cain è davvero tremenda, a tratti inspiegabile. L’ex calciatore era una delle stelle del vivaio Arsenal, uno dei più ricchi di qualità e di talento dell’intera Gran Bretagna. Ma i suoi sogni di gloria sono stati spezzati dopo una serata tra amici in un pub. Una classica uscita per divertirsi ha cambiato la vita di Cain. Il giovane ha ingerito una bevanda che, evidentemente, gli ha causato evidenti problemi di salute.

Secondo il racconto degli amici il giovane Daniel si è accasciato sul tavolo, con un colorito della pelle piuttosto preoccupante e restando senza respiro. Il massaggio cardiaco disperato e l’arrivo dell’ambulanza hanno salvato la vita di Daniel Cain, che però aveva subito un arresto cardio-respiratorio piuttosto grave, facendo restare il proprio cervello senza ossigeno per almeno mezz’ora.

L’ex Arsenal Daniel Cain salvo per miracolo: ora lotta per tornare ad una vita normale

Un incidente molto particolare e quasi letale. La vita di Daniel Cain è salva per miracolo, ma l’assenza di ossigeno prolungata, sia al cervello che al midollo osseo, rischia di aver compromesso la sua salute per sempre. Oggi Daniel, a 23 anni compiuti, è costretto a muoversi con l’ausilio di una sedia a rotelle. Un handicap difficile da superare, ma c’è ancora speranza per l’ex calciatore dell’Arsenal per tornare ad una vita normale. Ritrovare salute e serenità, anche grazie all’ausilio della famiglia e di enti di beneficienza. L’organizzazione Neurokinex sta aiutando Daniel Cain tramite una terapia riabilitativa intensiva, decisamente all’avanguardia in casi come il suo. Il problema è che tale terapia è finanziata solo in parte dal Servizio sanitario britannico e costa più di 60 sterline l’ora, per un totale di circa duemila sterline al mese.

La famiglia di Daniel per questo motivo si sta avvalendo della campagna Go Found Me per poter pagare il trattamento allo sfortunato ex calciatore, che oltre ai problemi motori ha subito anche difetti a livello neurologico. Tracy Cain, la madre di Daniel, ha di recente parlato di tutti i problemi scaturiti dalla bevanda letale: “Oltre ai problemi di salute Daniel sta soffrendo di stress post traumatico, gli hanno diagnosticato calo dell’umore, ansia e depressione. Ha bisogno sempre di essere rassicurato, ha paura di cosa succederà in futuro. Per fortuna sta rispondendo bene alla fisioterapia, è felice quando fa esercizi”. La speranza è che il giovane Daniel possa riprendersi in mano la sua vita, anche senza il sogno del grande calcio.