Addio alla Juve già deciso: destinazione a sorpresa

Un calciatore in forza alla Juventus sembra destinato a dire addio al club bianconero nel corso della prossima estate: lo vuole l’ex Inter

La Juventus deve assolutamente rialzare la testa in campionato. La restituzione momentanea dei quindici punti da parte del Collegio di Garanzia del CONI consente di lavorare con un po’ più di fiducia, in attesa della nuova sentenza della Corte d’Appello Federale. Rimane, dunque, a rischio l’obiettivo Champions League. La pena, infatti, potrebbe essere rimodulata e ridotta, in modo da escludere ‘La Vecchia Signora’ dalla massima competizione europea. Parallelamente anche l’Uefa sta continuando a studiare il caso in questione e nelle settimane a venire potrebbe decidere di intervenire anche pesantemente.

In questo scenario tutt’altro che rassicurante, la cosa fondamentale è accumulare il più possibile vittorie. Non solo in Serie A: l’Europa League rappresenta una ghiotta occasione di riscatto. I bianconeri, dal canto loro, dovranno vedersela faccia a faccia con il Siviglia, avversario alquanto ostico (nonostante gli spagnoli siano inferiori ai torinesi sulla carta). Testa bassa e pedalare, come dice mister Massimiliano Allegri. Il trainer livornese, al di là dei recenti passi falsi, è riuscito a mantenere alta la concentrazione della squadra, in uno dei momenti più difficile nella storia del club di Exor.

Non a caso, la società sembra ancora orientata a puntare ancora sull’allenatore ex Milan, almeno per un’altra stagione. Questo anche per via del ricco contratto quadriennale da 7 milioni netti più bonus. Di conseguenza, l’eventuale esonero richiederebbe una spesa importante da parte della società piemontese, che allo stato attuale sarebbe meglio evitare pure in ottica calciomercato. La rosa a disposizione, infatti, necessita di alcuni interventi sul fronte entrate nel corso della prossima sessione estiva dei trasferimenti. La nuova dirigenza juventina sarà chiamata ad un lavoro corposo, dato che nel gruppo bianconero sono presenti delle pedine che quasi certamente abbandoneranno la nave a breve. Una, in tal senso, è sicuramente Leandro Paredes.

Calciomercato Juventus, Icardi ‘chiama’ Paredes al Galatasaray

Il centrocampista argentino ha deluso ampiamente le aspettative dal suo approdo alla Continassa e adesso Allegri non gli sta più concedendo molto spazio. A dimostrazione di come la Juventus sia abbastanza convinta di interrompere il rapporto in questione al termine dell’annata sportiva.

A meno di sorprese, ‘La Vecchia Signora’ non eserciterà il diritto di riscatto, con l’ex Roma che farà ritorno al Paris Saint Germain. I parigini non intendono reinserirlo nel progetto tecnico, perciò il classe ’94 (28 anni compiuti lo scorso 29 giugno) dovrà trovarsi una nuova sistemazione insieme al suo entourage. E secondo ‘Fanatik.com’, Mauro Icardi avrebbe suggerito il nome di Paredes alla dirigenza del Galatasaray. Il centravanti vede di buon occhio l’ipotesi relativa ad una permanenza in Turchia e vorrebbe che Paredes diventasse un suo nuovo compagno di squadra. Scenario da tenere in considerazione.