E’ un periodo d’oro per Ilary Blasi impegnata nella conduzione sulle reti Mediaset del reality più seguito della tv italiana, L’Isola dei Famosi

La rottura, drastica e definitiva, del matrimonio con Francesco Totti sembrava foriera di una crisi profonda e a tutti i livelli per Ilary Blasi. Invece la bionda showgirl e conduttrice televisiva ha smentito tutti gli scettici, ricostruendo con pazienza e impegno, come se fosse un puzzle, tutta la sua vita. La causa di separazione con l’ex capitano giallorosso è cominciata con punti a favore come l’assegnazione della mega villa dell’Eur e la relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller procede a gonfie vele.

Una liaison che a quanto pare è molto più profonda e appagante di quanto gli esperti di gossip avessero pronosticato. E dulcis in fundo, l’evento televisivo più seguito di questo inizio di primavera, L’Isola dei Famosi, in onda sulle reti Mediaset a partire dal 17 aprile e che sta facendo registrare ottimi ascolti. Insomma, tutto procede a gonfie vele per la bionda conduttrice romana che riesce a far convivere nel migliore dei modi il suo ruolo pubblico con quello di madre e compagna.

Un doppio, forse anche triplo ruolo che l’ex Letterina di Passaparola interpreta con una certa disinvoltura e che non sembra pesarle affatto, tutt’altro. Oltre a questa mole di impegni, Ilary Blasi riesce a trovare anche il tempo per dedicarsi ai suoi profili social che tiene aggiornati con scatti e momenti significativi della sua vita privata.

Ilary Blasi sempre meno coperta: una visione da palpitazioni. Fan senza parole

E proprio una delle ultime foto pubblicate in un post sul suo profilo Instagram ha mandato in visibilio i tantissimi fan di Ilary. La bella conduttrice è ritratta con un’espressione seria e accigliata mentre posa con indosso una leggerissima sottoveste di pizzo nero che lascia scoperto il decolleté. E’ una versione particolarmente sensuale dell’ex Lady Totti che evidentemente ha riscoperto il suo lato più femminile proprio dopo la separazione dall’ex fuoriclasse della Roma.

Anche il nuovo taglio di capelli, molto più fascinoso, contribuisce a produrre Ilary Blasi in versione dark lady. Intanto la showgirl romana è attesa dalle prossime attesissime puntate de L’Isola dei Famosi che in questo inizio ha già regalato qualche colpo di scena. E quasi certamente altri ne arriveranno in futuro. Il tutto sotto la brillante conduzione di Ilary Blasi.