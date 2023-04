Inzaghi al settimo cielo: l’Inter prende una stella della Lazio

Simone Inzaghi pronto ad accogliere un suo pupillo dalla Capitale: l’ipotesi estiva può arrivare con lo sconto

L’impresa è stata compiuta. L’Inter di Simone Inzaghi ha infine superato un durissimo scoglio. Battere il Benfica in Portogallo e gestire il ritorno con un fragoroso 3-3 ha regalato un intrigante derby della Madonnina in semifinale di Champions League. Le critiche a Simone Inzaghi e ai calciatori nerazzurri nelle ultime settimane non sono mancate. Da ciò l’Inter è ripartita alla grande e può ancora togliersi diverse soddisfazioni da qui al termine dell’annata.

C’è da disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia, a San Siro, contro la Juventus tra pochi giorni. E la rincorsa verso un posto Champions – attualmente la ‘Beneamata’ è sesta in classifica – resta apertissima. Dal calcio giocato ben presto si passerà, però, al calciomercato. Perchè l’Inter ha intenzione di agire in maniera oculata per rinforzare una rosa già molto importante.

Andare a puntellare lo scacchiere di Simone Inzaghi, il cui destino non è stato ancora deciso. Molto, se non tutto, dipenderà dai risultati in questo mese e mezzo che manca per chiudere la stagione. Ma intanto, in attacco, pare molto probabile il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea. Il belga ha deluso e difficilmente verrà riscattato dopo il prestito: così come appare difficilissima la permanenza di Dzeko, pronto a salutare a zero il 30 giugno 2023.

Inzaghi gongola: ecco il pupillo dalla Capitale

In mediana non è ancora chiaro cosa ne sarà di profili come Barella e Brozovic. Il primo è corteggiatissimo da diverse big europee – in Premier Liverpool e Chelsea su tutte, in Spagna il Real di Carlo Ancelotti si è aggiunto recentemente. Il croato, invece, è stato ad un passo dall’addio a gennaio nello scambio, poi saltato, con Kessie del Barcellona.

Alcune scelte, specialmente in entrata, dipenderanno inevitabilmente dal futuro di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino è sotto contratto fino al 2024, è stato duramente contestato e come anticipato la sua permanenza – difficile ma non impossibile – rimane legata ai risultati. Se dovesse continuare ad allenare l’Inter anche l’anno prossimo, Marotta e Ausilio sarebbero pronti ad accontentarlo consegnandogli in estate uno dei suoi pupilli sin dai tempi della Lazio. Si tratta di Manuel Lazzari, laterale destro che sta giocando sempre meno con Sarri. Il 29enne di Valdagno, in questo momento, non è più titolare coi biancocelesti e non è affatto detto che il club di Lotito davanti ad una proposta congrua non acconsenta alla cessione.

Attualmente viene valutato circa 15 milioni di euro e finirebbe per prendere il posto, nella rosa nerazzurra, di Raoul Bellanova. L’ex Cagliari non ha convinto in questi mesi e partirà. Lazzari potrebbe approdare a Milano anche se Dumfries, pure lui chiacchierato tra le papabili cessioni, decidesse alla fine di continuare la carriera con la maglia dell’Inter.