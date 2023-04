Il derby Milan-Inter è già iniziato: va ai rossoneri per 30 milioni

Il duellodi mercato tra nerazzurri e rossoneri prende quota: così può finire per firmare col Milan in estate

In questi ultimi giorni Milano si è vestita a festa, registrati i trionfi europei di Milan ed Inter. Da un lato l’impresa degli uomini di Pioli col Napoli che ha regalato dopo 16 anni la semifinale al ‘Diavolo’. Dall’altro l’Inter che, dopo il successo del match d’andata in Portogallo, ha chiuso con un prezioso 3-3 il confronto a San Siro col Benfica staccando il pass per la semifinale di Champions League.

Uno scontro tra cugini, che garantirà all’Italia l’approdo in finale di una squadra di Serie A. Non accadeva da tanto, troppo tempo e adesso i due club contano i giorni prima di scendere in campo e giocarsi il pass per la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno. Resta, tuttavia, una stagione che soprattutto in campionato può e deve dire ancora molto per le milanesi. L’annullamento della penalizzazione di 15 punti alla Juventus ha, ora come ora, ‘scacciato’ rossoneri e nerazzurri che risultano in quinta e sesta posizione e fuori dalla qualificazione alla prossima Champions.

Un danno a cui, però, si proverà a porre rimedio in attesa di sapere se la ‘Vecchia Signora’ uscirà totalmente indenne dalle delicate vicende extracalcistiche o finirà, magari in maniera più lieve, per accogliere una nuova penalizzazione. Ma i pensieri di Milan e Inter guardano lontano, a quella che sarà una sessione estiva di calciomercato certamente scoppiettante per i due club.

Derby per il bomber: Maldini pesca in Ligue 1

L’intenzione, è palese, sarà quella di rinforzarsi per provare già da agosto a spezzare il dominio del Napoli che tra poche settimane festeggerà ufficialmente la conquista del terzo tricolore della sua storia. E tra le esigenze di Pioli e Inzaghi rimane, sicuramente, l’arrivo di almeno un rinforzo di peso per l’attacco. Uno dei nomi che l’Inter segue da un pò è quello di Lois Openda, prodigio del Lens che in Ligue 1 sta facendo cose incredibili.

Il calciatore, nazionale belga di 23 anni, è arrivato la scorsa estate dal Club Brugge per poco meno di 10 milioni di euro. Openda è reduce da 15 gol e 2 assist vincenti in 35 apparizioni tra campionato e Coupe de France. Giocatore rapido e molto tecnico, ha già dimostrato un importante fiuto del gol e i nerazzurri vi starebbero pensando. Attenzione, però, perchè se è vero che Lukaku dovrebbe tornare al Chelsea e Dzeko partire a parametro zero, è altrettanto veritiero pensare che Maldini e Massara dovranno metterci più di una pezza lì davanti.

Ibrahimovic potrebbe ritirarsi a fine stagione mentre Origi non ha minimamente inciso. I rossoneri sono soliti attingere dal calcio francese e Openda potrebbe essere solo l’ultimo dei gioielli che la dirigenza di via Aldo Rossi proverà a portare a Milanello, anticipando proprio gli acerrimi rivali. Openda, sotto contratto fino al 2027, affiancherebbe Giroud nell’arco del prossimo anno. Costo dell’operazione: non meno di 30 milioni di euro, un sacrificio necessario per regalare a Pioli uno dei prospetti più interessanti in Europa.