Inter beffata, il Napoli cala il primo colpo del 2023: affare col Benfica

La stagione sta per volgere al termine, ma il calciomercato non dorme mai, e molte compagini di Serie A già stanno iniziando a muoversi sotto quest’ottica per cercare di anticipare la concorrenza e chiudere con largo anticipo alcune operazioni in entrata.

Questo è il caso del Napoli che, muovendosi sotto traccia, è riuscito a beffare l’Inter calando il primo colpo a sorpresa di questo 2023. Rapidità e efficienza hanno sorriso alla fine a Giuntoli che, con quest’operazione, è riuscito a garantire a Luciano Spalletti uno dei giocatori più forti in quel ruolo in Europa. Il Napoli vuole aprire un ciclo vincente, ed anche queste ‘piccole’ cose lo dimostrano.

Calciomercato Napoli, beffa Inter: chiuso il primo colpo del 2023

Il Napoli sarà sicuramente una delle società più attive nel calciomercato nella prossima estate, sia sul fronte uscite ma, soprattutto, su quello delle entrate. Laddove risulterà esserci il bisogno Giuntoli è pronto a punzecchiare la rosa di Luciano Spalletti andandola a rinforzare e completare in alcuni reparti.

Visto l’andazzo ed il rendimento della squadra in questa stagione, l’impressione è che per il dirigente azzurro ci sia davvero molto poco da fare nel prossimo calciomercato, ma a quanto pare le sensazioni lasciano il tempo trovano dalle parti di Castelvolturno, visto che il Napoli in queste ultimissime ore è entrato in corsa per un giocatore che, fra le altre cose, è anche obiettivo dell’Inter.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, il Napoli ha intenzione di chiudere il prima possibile per l’arrivo nel prossimo calciomercato di uno dei titolari del Benfica di Schmidt, beffando così il club nerazzurro e non solo in Serie A, visto che il giocatore era seguito con attenzione anche dalla Juventus. ‘Fra le due litiganti il terzo gode’ dice un antico detto, ed è proprio così quello che potrebbe succedere, con gli azzurri pronti a far rimanere a mani vuote due storiche rivali.

Napoli, colpo dal Benfica: arriva a parametro zero

L’interesse di altre compagini nei confronti del giocatore ha attivato forse un campanello del Napoli che, negli ultimi giorni, anch’esso ha avuto contatti con l’entourage del giocatore del Benfica. L’intenzione di Giuntoli era semplicemente quella di sondare il terreno in questo colloquio, ma quest’operazione rappresenta essere una vera e propria opportunità, visto che si tratterebbe di un colpo a parametro zero di lusso.

Difronte ad affari del genere il Napoli non si fa ripetere le cose due volte, ed è per questo che Giuntoli starebbe studiando la soluzione migliore per far sbarcare in azzurro Alejandro Grimaldo nel prossimo calciomercato.

La concorrenza è tanta, soprattutto in Italia, ma bisogna guardarsi bene le spalle anche dal resto d’Europa, con alcuni club che non hanno intenzione di perdere tempo.

Grimaldo fra Napoli, Inter e resto d’Europa: le ultime

Napoli, Inter e Juventus sono sulle tracce di Grimaldo in vista dell prossimo calciomercato, ma il futuro del terzino del Benfica potrebbe anche non essere in Serie A qualora le trattative non dovessero sbloccarsi nel breve termine.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, negli scorsi giorni Bayer Leverkusen e Nizza hanno presentato un’offerta concreta all’entourage del ragazzo che, comunque, prende tempo prima di prendere una decisione in attesa di una chiamata di una big.