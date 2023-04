Fabio Caressa non trattiene l’emozione: tutta colpa di sua moglie

Una delle coppie dello spettacolo italiano più famose è quella composta da Fabio Caressa e da sua moglie Benedetta Parodi: il giornalista non trattiene l’emozione per quanto avvenuto.

Curioso siparietto social tra i due noti giornalisti, i quali fanno ormai coppia da diversi anni. Era il 1997 quando i due ebbero modo di conoscersi nella redazione di Tele+, e da allora non si sono mai separati.

A distanza di soli 2 anni dalla prima conoscenza, nel 1999 arrivò il matrimonio, in seguito la coppia ha avuto tre figli. Per quanto riguarda la carriera di Fabio Caressa, da tempo è la voce principale di Sky, formando con Bergomi una coppia lavorativa di grande successo e attraverso il quale ha commentato svariati incontri di cartello, tra cui spiccano le finali vincenti dell’Italia ai Mondiali 2006 ed ai recenti Europei di calcio.

Dopo aver lasciato Tele+, la carriera di Benedetta Parodi, sorella della già nota Cristina, si proiettò a Mediaset. La giornalista conduceva le edizioni diurne di Studio Aperto, e la svolta avvenne quando passò ad occuparsi di una rubrica di cucina. Proprio il mondo gastronomico è stato protagonista nella sua carriera, soprattutto negli ultimi anni.

Caressa non riesce a trattenersi: Il telecronista molto emozionato

In questi giorni Fabio ha compiuto 56 anni, nello specifico martedì 18 aprile, e per l’occasione non potevano mancare i vari messaggi di auguri per il traguardo raggiunto. Tra i tanti messaggi anche quelli della moglie, pronta a celebrare l’uomo della sua vita. Per tale occasione, la giornalista piemontese non ha mancato di elargire in modo pubblico l’avvenimento tanto atteso, postando un ricordo personale in comune, attraverso il proprio profilo Instagram.

Sui social, Benedetta Parodi ha così postato: “Il primo compleanno insieme è stato quello dei tuoi 30 anni, da allora li abbiamo passati insieme tutti. Prima le foto venivano messe nell’album…adesso le pubblico sui Instagram, ed anche se le cose cambiano…noi restiamo sempre come quel 18 aprile”.

Un messaggio pieno di affetto riguardo a quel compleanno del 1997, quando i due si erano conosciuti da poco tempo. La donna ha pubblicato uno scatto del loro matrimonio. A completare il quadro, molti commenti estasiati da parte dei tanti followers della giornalista, tra cui quello della sorella Cristina ed un semplice ma significativo cuore postato dal marito Fabio Caressa, a testimonianza del forte legame della coppia. Una delle coppie più salde del mondo della televisione e che ogni anno riceve tanto affetto dai propri fan.