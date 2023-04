Tatarusanu saluta ma resta in Serie A: Milan ‘tradito’

A meno di clamorosi colpi di scena Ciprian Tatarusanu è pronto a lasciare il Milan alla fine di questa stagione

Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno del 2023, non verrà rinnovato. Dopo tre anni dal suo arrivo dall’Olympique Lione, la sua avventura in rossonero sta per terminare. Risulta davvero impossibile che la dirigenza possa offrirgli un altro anno di contratto. Anche perché, lo stesso Maldini, si sta guardando intorno alla ricerca di un nuovo secondo e di un nuovo terzo (anche Antonio Mirante andrà certamente via).

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il percorso nella massima serie che è pronto a continuare. Il suo nome, infatti, è stato inserito nella lista di alcune società. Ingolosite all’idea di poterlo prendere a parametro zero e “preoccuparsi” solamente di pagargli l’ingaggio. La possibilità che possa continuare a rimanere in Serie A sono altissime.

Milan pronto ad essere ‘tradito‘ dall’estremo difensore rumeno. Le due parti, alla fine della stagione, sono pronte a dividersi. Il giocatore ha fatto abbastanza bene a San Siro, ma ha sofferto i paragoni con il titolare, il francese Mike Maignan. Come dimostrato, in questi mesi, sui social network dove è entrato nel mirino delle critiche da parte dei sostenitori rossoneri. Per via delle sue prestazioni decisamente non all’altezza.

Milan-Tatarusanu, è finita: portiere addio a fine stagione

Sono poche le partite in cui ha sostituito degnamente il portiere titolare, Mike Maignan, fuori dai giochi per un bel po’ di mesi. Adesso, però, l’estremo difensore è pronto a cambiare casacca, ma sempre in Serie A. Le squadre interessate a lui di certo non mancano. Il primo club fortemente interessato a lui è l’Empoli. I toscani sono pronti a salutare Guglielmo Vicario. Il gioiello azzurro è entrato nel mirino di alcune big estere.

In particolar modo del Bayern Monaco che lo ha scelto come sostituto di Manuel Neuer. Difficile che verrà confermato Samuele Perisan come primo il prossimo campionato. Il rumeno, a 37 anni, è pronto a rimettersi in gioco con il club di Corsi che monitora la situazione. Non c’è solamente l’Empoli che guarda con attenzione i suoi movimenti. Da non scartare l’ipotesi che porta al Torino. In quel caso, però, la situazione è molto diversa. I granata, fino a questo momento, non hanno ricevuto offerte per il titolare Vanja Milinkovic-Savic. Il suo approdo in Piemonte non è affatto da scartare, neanche se arrivasse come secondo. In quel caso sarebbe pronto a fare le valigie Etrit Berisha.