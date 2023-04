Juve, conferma ufficiale: arriva un Big in mezzo al campo

Calciomercato Juventus, ecco la conferma ufficiale da parte della società. Pronto l’arrivo di un big per il centrocampo.

Il club bianconero inizia già a pensare al futuro e al mercato per rinforzarsi al meglio e ripartire dopo l’annata negativa che stanno vivendo. Uno dei reparti che potrebbe subire variazioni è il centrocampo con la società che sembra avere davvero le idee chiare.

La momentanea sospensione della penalizzazione e la qualificazione alle semifinali di Europa League sono ottimi segnali per il club torinese, che, comunque, continua a pensare anche al futuro, che sia con o senza Champions League. La squadra bianconera sarà impegnata questa sera contro il Napoli, ma intanto continua a pensare al futuro.

Juve, obiettivo ‘anima italiana’: occhi aperti sul centrocampista di Serie A

La restaurazione della Juventus è ormai sempre più inevitabile agli occhi dei tifosi e non solo. La società potrebbe orientarsi verso la ricostruzione della cosiddetta ‘anima italiana’ che ha storicamente contraddistinto il club e che ha spesso condotto a grandi risultati. Oltre a questo la volontà è anche quella di ringiovanire l’età media della rosa, come ampiamente dimostrato dall’ingresso in prima squadra di diversi giovani della Next Gen, e abbassare il pesante monte ingaggi.

In questo senso sono già diversi i profili seguiti dalla Juventus per ottemperare a questi obiettivi. Il Chief Football Officer dei bianconeri Francesco Calvo ha sostanzialmente confermato questo aspetto pronunciandosi circa uno dei prospetti più chiacchierati in ottica calciomercato: il centrocampista Davide Frattesi.

Prima del match contro il Sassuolo stesso il dirigente si è mostrato abbastanza neutro su una possibile trattativa. Allo stesso tempo in casa Juve la società ha chiarito di voler attuare una campagna acquisti incentrata su calciatori giovani e italiani. Al momento dunque non si può parlare di una trattativa aperta, ma è altrettanto chiaro che non sarebbe sorprendente sentire di un dialogo aperto tra bianconeri e neroverdi sul giocatore, soprattutto nel caso in cui la Juve dovesse salutare Rabiot.

Il francese, già autore di 10 gol in questa stagione, è ormai diventato un elemento cardine della squadra di Max Allegri ma il contratto in scadenza a giugno misto alle alte richieste contrattuali, Rabiot al momento guadagna una cifra superiore ai 7 milioni di euro, potrebbero obbligare la Juve a salutare definitivamente l’ex Paris Saint Germain, facendo così spazio ad un profilo più giovane e magari proprio come quello di Davide Frattesi.