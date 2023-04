Juve, l’addio è definitivo: firma subito col PSG. I bianconeri vedono sfumare un possibile obiettivo per l’estate prossima

Un profondo rinnovamento dell’organico. E’ questo l’obiettivo più o meno dichiarato della nuova dirigenza della Juventus in vista della prossima stagione. In attesa di affidare le chiavi dell’imminente campagna acquisti/cessioni a un nuovo direttore sportivo, il management bianconero sta già sondando il terreno in cerca di nuovi profili di giocatori con cui rinforzare la rosa nel corso della prossima estate. Il progetto di partenza della Vecchia Signora per il futuro prevede l’ingaggio di un mix di calciatori giovani e di esperienza per formare una rosa adeguata al blasone del club.

Un punto di riferimento per ogni reparto, tre grandi giocatori in grado di trascinare un gruppo che si vuole nel complesso più giovane e di prospettiva. Uno dei nomi più gettonati per potenziare la difesa, ad esempio, era quello di Marcos Aoas Correa, meglio conosciuto come Marquinhos. Brasiliano di San Paolo, 29 anni, è arrivato in Italia giovanissimo, appena diciottenne. Nell’estate del 2012 fu acquistato a sorpresa dalla Roma della nuova proprietà americana guidata dal business man di Boston, James Pallotta.

L’allora direttore sportivo Walter Sabatini sfruttando da par suo una clausola rescissoria inserita nel contratto che lo legava al Corinthians, club paulista in cui era cresciuto, non superiore ai 6 milioni di euro, lo portò in giallorosso alla corte di Zdenek Zeman, tornato sulla panchina giallorosso dopo aver guidato il Pescara alla promozione in Serie A. Una trattativa capolavoro del noto ds e la carriera del calciatore brasiliano lo sta confermando.

Appena un anno dopo Marquinhos fu ceduto al Paris Saint Germain ad una cifra di poco superiore ai 30 milioni di euro. Un colpo sia per la Roma che per il club parigino, che ha trovato nel centrale paulista un pilastro e punto di riferimento per squadra e staff tecnico. Nonostante i vari rumors di mercato le strade di Marquinhos e del PSG dovrebbero continuare insieme.

Ad un solo anno dalla scadenza del contratto, fissata a giugno 2024, la Juventus sperava di potersi inserire strappando un’intesa con il giocatore. Marquinhos però, pur lusingato dalla proposta dei bianconeri, ha deciso di prolungare con il Paris Saint Germain. E così nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca con tanto di annuncio ufficiale del rinnovo di contratto. Il capitano del Brasile dovrebbe così rimanere a Parigi per almeno altre quattro stagioni. Tutti quelli che lo avevano individuato come possibile grande rinforzo estivo dovranno mettersi l’anima in pace.