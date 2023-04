Zakaria torna e porta l’erede di Bonucci: bomba Juve

Il giocatore svizzero, di ritorno dal prestito al Chelsea, potrebbe essere usato come pedina di scambio per l’arrivo di un difensore

Passato al Chelsea in prestito nelle battute finali dello scorso calciomercato estivo – praticamente contemporaneamente al passaggio, con le stesse modalità, di Arthur Melo al Liverpool – Denis Zakaria il centrocampista di proprietà della Juve è stato uno dei tanti acquisti flop del club londinese. Già sotto la gestione Tuchel, bruscamente interrottasi dopo la sconfitta di Zagabria in Champions, lo svizzero aveva visto il campo col contagocce. L’arrivo di Graham Potter non ha certo migliorato il suo status, col calciatore tra l’altro vittima spesso di fastidiosi infortuni.

Se da un lato il riscatto dell’elvetico da parte dei Blues appare davvero poco probabile – la cifra stabilita per il passaggio a titolo definitivo al Chelsea è fissata in 28 milioni più 5 di eventuali bonus – il calciatore continua ad avere un buon seguito di pretendenti. Non solo in Bundesliga, campionato in cui ha lasciato un ottimo ricordo, ma anche in Premier.

Dove tra i club interessati figurano anche sodalizi nobili, squadre d’altissima classifica che vorrebbero servirsi delle sue qualità. Tra questi troviamo il Manchester United, che continua a seguire con attenzione il centrocampista. Tutto ciò potrebbe fare il gioco della Juve, che proprio tra le fila dei Red Devils avrebbe individuato il possibile erede di Leonardo Bonucci. Che a fine anno darà il suo addio alla maglia bianconera dopo tanti anni di onorata militanza.

Zakaria, scatta la proposta di scambio con lo United

Ai margini delle scelte tattiche e delle rotazioni del tecnico Erik Ten Haag, il difensore svedese Victor Lindelof è uno di quelli con la valigia pronta. I nuovi prestigiosi arrivi in casa United – Varane su tutti – hanno relegato lo svedese al ruolo di panchinaro fisso. Col contratto in scadenza nel giugno 2024, ma con un’opzione di rinnovo di 1 anno che quasi certamente non verrà esercitata dal club britannico, lo scandinavo può essere considerato in cima alla lista degli esuberi tecnici da piazzare. La Juve avrebbe fiutato l’occasione, e l’idea di uno scambio alla pari con Zakaria stuzzica anche la fantasia della società inglese. Ma c’è un problema.

Da un lato il club bianconero è disposto a privarsi di Zakaria nell’ottica di uno scambio con Lindelof che possa prevedere un conguaglio a proprio favore, dall’altro i Red Devils vorrebbero intavolare uno scambio alla pari. La differenza sta proprio nella diversa valutazione di mercato che viene data ai due possibili protagonisti dell’affare. Se lo United concorda nel valore di mercato di circa 25 milioni dello svizzero, Cherubini e soci non ritengono che Lindelof possa valere più di 15 milioni. Da qui una distanza di vedute con la distanza tra le parti che è tutt’altro che semplice da conciliare.