Il grande ex tradisce la Juve: assalto Inter

L’ex Juve, protagonista di una grande stagione all’estero, potrebbe far gola all’Inter: il ‘tradimento’ è servito

Nel calcio, si sa, non si guarda in faccia a nessuno. Ormai non si contano più, in Italia come nel resto del mondo, i ‘tradimenti’ calcistici che hanno fatto infuriare milioni di tifosi. Ex giocatori o allenatori che erano sembrati legai indissolubilmente a determinate realtà e che poi, onorando fino in fondo il concetto di professionismo, hanno cambiato bandiera. Suscitando rabbia e delusione ma essendo anche inattaccabili dal punto di vista strettamente lavorativo.

E così, scorrendo nella memoria, possiamo ricordare il passaggio di Fabio Capello allenatore dalla Roma alla Juve, quello di Gonzalo Higuain sempre alla Vecchia Signora, l’arrivo di Antonio Conte, ex capitano bianconero, all’Inter. Trattando invece di due casi all’estero – i trasferimenti di Luis Enrique, versione calciatore, dal Real al Barcellona e il percorso inverso fatto qualche anno dopo da Luis Figo. La lunga, lunghissima schiera di passaggi che fanno clamore, che mettono in gioco la parola ‘tradimento’ in onore della vecchia identificazione del pubblico col soggetto in questione, potrebbe presto arricchirsi con un nuovo caso.

Tudor shock: se ne va all’Inter?

L’ex difensore ed ora tecnico Igor Tudor è stata una vera e propria bandiera della Juve di Marcello Lippi. Igor è stato uno di quei giocatori che, vuoi per il carattere, vuoi per l’esporsi senza troppa diplomazia a favore dei colori bianconeri, è sempre stato molto amato dal pubblico di fede juventina. Già vice di Andrea Pirlo, con il quale poi ha avuto dei contrasti, nella stagione 2020-21 che ha visto il ‘Maestro’ sedere sulla panchina del club piemontese.

Il croato è stato protagonista di una brillante esperienza a Verona, annata che ha costituito il suo trampolino di lancio verso la Ligue 1, dove ha preso le redini del Marsiglia. Tudor sta ben figurando sulla panchina della squadra francese e per questo è finito nel mirino di importanti big. L’ex calciatore era stato accostato anche alla Juve, ma potrebbe presto prendere una strada clamorosa.

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi è ormai in grande discussione e sono tanti i nomi candidati alla sua sostituzione. Tra indiscrezioni che vorrebbero il ritorno di Conte, l’arrivo di Thiago Motta o la sorpresa Pochettino, il nome di Tudor avanza prepotentemente nelle gerarachie dell’Ad Marotta. Tutto sembra apparecchiato per l’ennesimo colpo di scena. Con buona pace di tutti i ‘puristi’ romantici.