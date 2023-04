Tacchi e scollatura da urlo: casa di Giorgia Rossi da bollino rosso

Giorgia Rossi più in forma che mai manda al tappeto i suoi ammiratori: la giornalista super affascinante, uno spettacolo da sogno

Dopo la pausa per le nazionali, la ripartenza del campionato di calcio e contestualmente delle varie coppe nazionali ed europee era attesissima da tutti gli appassionati. Per tuffarsi in un finale di stagione intensissimo con tutti gli appuntamenti decisivi concentrati in due mesi, e per farsi accompagnare in questo calendario fittissimo dalle presenze più gradite per tutti i tifosi, quelle delle amatissime giornaliste sportive. Tra queste, Giorgia Rossi è senza dubbio una delle più applaudite dal grande pubblico.

Come le sue colleghe, Giorgia è tornata sui nostri schermi nello scorso weekend, più in forma che mai, regalando i soliti applausi a scena aperta. Che continuano non soltanto in tv.

Giorgia Rossi, tutti pronti insieme a lei per una primavera fenomenale su DAZN

Nella redazione di DAZN, dall’estate 2021 gli sguardi non sono più tutti per la sola Diletta Leotta, ma anche per l’altrettanto professionale e in gamba Giorgia. E come Diletta, Giorgia è molto preparata ma soprattutto davvero bella.

Le attenzioni del pubblico si dividono tra le due e non manca il partito di chi preferisce l’ex giornalista di Sport Mediaset. La 35enne sfoggia classe ed eleganza da vendere, oltre che una sensualità unica e irresistibile che la rende parecchio seguita anche sui social. Su Instagram, la giornalista ha superato il mezzo milione di followers e uno scatto dopo l’altro conferma di essere uno dei personaggi femminili legati al mondo dello sport dal maggior fascino.

Giorgia Rossi, sensualità micidiale: il primo piano sconvolge gli ammiratori

Tutto questo, manco a dirlo, trova una ennesima manifestazione nell’ultimo post sul web, con Giorgia che condivide con i suoi fan un momento speciale. Quello in cui mostra la sua nuova casa. E, naturalmente, si esibisce in tutta la sua bellezza mozzafiato.

Il nuovo appartamento di Giorgia appare ampio e spazioso e dotato di tutti i comfort. Ma naturalmente l’attenzione si concentra su di lei, in una posa che attira immediatamente i fan e ne accende la fantasia e la passione. Gambe perfette su tacchi altissimi, il top al di sotto della giacca da cui si intravede quanto basta una scollatura capace di mandare tutti in tilt. Inevitabilmente, i complimenti per la splendida Giorgia si sprecano. E ora l’attesa è tutta per il nuovo weekend di campionato, oltre che per il ritorno, la prossima settimana, dell’Europa League, per vederla di nuovo in prima linea.