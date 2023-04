Wanda Nara-Icardi: l’ultimo video infiamma il web

Nuova rivelazione sui social che fa impazzire i fan della coppia Wanda Nara-Mauro Icardi: i due sono insieme in un contesto speciale.

Sono la coppia più chiacchierata che unisce mondo dello sport a quello dello showbiz. Un duo che fa sempre parlare di sé, tra lusso, eccessi, separazioni, tradimenti e clamorosi dietrofront, come testimoniato dalle ultime uscite ufficiali. Stiamo parlando di Wanda Nara e Mauro Icardi. La modella argentina e l’attaccante sudamericano, ex capitano dell’Inter, fanno spesso molto discutere e chiacchierare la cronaca nazionale e non.

La loro relazione, ad un certo punto, negli ultimi mesi, sembrava essere agli sgoccioli e poi le cose sono cambiate. Prima della fine del 2022 si era parlato di separazione per la coppia argentina, ma tutto sembra essersi ricomposto, come rivelato dalla Nara al programma TV Belve.

In questo periodo Wanda Nara e Mauro Icardi sono lontani per via dei loro impegni professionali. L’attaccante è in Turchia, dove gioca con la maglia del Galatasaray in prestito dal Psg. La showgirl, invece, è impegnata alla conduzione di Masterchef Argentina, nel proprio paese natale.

Icardi, che sorpresa: ospite speciale di Wanda Nara a Masterchef Argentina

Nonostante le difficoltà la coppia resta più unita che mai. Un annuncio della produzione di Masterchef ha di fatto, ancora una volta, confermato questa situazione.

Nella prossima puntata del talent show gastronomico, noto anche nella versione italiana, Mauro Icardi sarà l’ospite d’onore. Lunedì sera l’ex Inter assisterà e valuterà i concorrenti di Masterchef, sotto gli occhi dei tre chef professionisti e della conduttrice, ovvero sua moglie Wanda.

Le immagini del video che circola sul web hanno già infiammato il mondo di Internet. Si vede infatti un emozionato Icardi, con capello biondo tinto, seguire le preparazioni culinarie degli aspiranti chef. Il calciatore interagisce con la sempre bellissima Wanda, con tanto di bacio finale per salutarsi. Insomma, ci si attende una puntata molto sentimentale e focosa con la presenza di Icardi, un ospite che ha già portato grande attenzione verso il programma TV argentino, molto seguito nel paese sudamericano.

Una presenza, quella di Maurito, che rafforza l’idea di una coppia felice con Wanda Nara e allontana le voci di crisi dei due argentini. Di recente si era parlato di una lontananza letale e di qualche serata di troppo in discoteca per Icardi. Nonostante i rumors la coppia resta più salda che mai.