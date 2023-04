Affare Pasalic in Serie A, colpo Champions: addio Atalanta

Mario Pasalic è pronto a lasciare, alla fine di questa stagione, l’Atalanta per ritornare a giocare in Champions League con un altro club.

Una società che lo ha seriamente puntato per rinforzare il reparto di centrocampo. Il calciatore croato è molto duttile e può giocare in quasi tutti i ruoli del centrocampo, compresa la treuqarti. Una soluzione che piace, ancora di più, al suo possibile futuro allenatore che lo ha inserito nella lista dei desideri per il prossimo campionato. Il giocatore è molto appetito da diversi club di Serie A, soprattutto visto le sue condizioni contrattuali.

Ed il motivo è fin troppo evidente. Il croato andrebbe a sostituire un possibile partente in casa biancoceleste che, alla fine del torneo, potrebbe essere ceduto ad una cifra importante in qualche top club. Solamente in quel caso arriverebbe l’ex Chelsea e Milan che con la maglia dei nerazzurri ha fatto vedere a tutti di essere all’altezza della situazione. Diventando, tra l’altro, uno dei perni e pedine fondamentali della sua nazionale.

Mario Pasalic è pronto a salutare l’Atalanta, ma non il campionato di Serie A. Il classe ’95 è finito nella lista dei desideri della squadra che, a meno di clamorosi colpi di scena, è pronta a disputare la prossima edizione della Champions League. Per farlo vuole un calciatore di assoluto valore che possa dare quel salto di qualità in più. Stiamo parlando della Lazio che lo osserva con molta attenzione e lo considera il calciatore ideale da rinforzare nel reparto di centrocampo.

L’Atalanta pronta a salutare Pasalic: la Champions lo aspetta

Il forte centrocampista arriverebbe in maglia biancoceleste grazie alla cessione di Milinkovic-Savic, calciatore in scadenza di contratto nel 2024. Il serbo, però, questa volta potrebbe seriamente considerare l’idea di lasciare la Capitale. Anche perché, le offerte per lui, di certo non gli mancano: sia in Italia, ma soprattutto all’estero dove osservano con attenzione la sua situazione. In Italia Sergej è da tempo nel mirino della Juventus, ma sono soprattutto i top club europei a valutare il suo acquisto.

Nel caso di una possibile partenza del ‘Sergente‘ allora la Lazio avrebbe individuato proprio in Pasalic il giusto rinforzo. La valutazione del croato si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Nessuna contropartita da inserire: gli orobici vogliono solamente cash per la cessione definitiva di uno dei pupilli di Gasperini.