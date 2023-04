Blitz e offerta per Vlahovic, Juve all’angolo: è addio

Dusan Vlahovic in questa stagione è andato a corrente alternata in bianconero, le voci di mercato su di lui però non tendono a placarsi

L’attaccante serbo è arrivato dalla Fiorentina con un fardello importante sulle spalle, dopo quanto fatto in viola, ma con i bianconeri l’esplosione stenta ad arrivare. La Juventus è pronta a entrare in una settimana importante, dopo la gara in campionato con la Lazio, con i bianconeri che affronteranno lo Sporting Lisbona, tra le mura amiche dell’Allianz Stadium.

La gara con i portoghesi vale per l’andata dei quarti di finale di Europa League, che dopo l’eliminazione dalla Champions, è diventata un obiettivo dichiarato dei bianconeri. Continuano fitti, secondo alcune indiscrezioni, i colloqui tra l’Arsenal e l’entourage di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è stato vicino ai Gunners già dopo la scorsa stagione, in estate, ma la trattativa poi non è andata in porto. Quest’annata con la maglia della Juventus, a ora, per lui è stata culminata con grandi luci e ombre e probabilmente anche i dirigenti bianconeri con la giusta offerta sarebbero disposti a lasciarlo partire.

Arsenal, resta vivo l’interesse per Dusan Vlahovic

Il calciatore è arrivato a Torino con grandi aspettative, ma fino ad ora non ha trovato il giusto feeling con la squadra e in particolare con il tecnico Massimiliano Allegri. L’Arsenal di Arteta, attualmente primo in Premier League, è a caccia di una punta importante e il serbo sarebbe il primo nome sul taccuino del tecnico spagnolo. Il club londinese non è il solo che, però, è pronto a fare follie per portare il giocatore nella propria rosa. Nelle ultime ore alcune sirene arrivano anche dalla Germania.

Secondo indiscrezioni, infatti, Dusan Vlahovic è molto apprezzato anche dal Bayern Monaco. Il club tedesco, dopo l’addio di Robert Lewandowski, è sempre alla ricerca di una prima punta di livello importante. In questa stagione, in quel ruolo, si sono alternati Sadio Manè ed Eric Maxim Choupo-Moting ma ovviamente la dirigenza cerca un altro tipo di profilo, anche come età. Vlahovic ha il futuro tutto dalla sua parte e, anche per questo motivo, c’è una schiera di pretendenti per il bomber della Juve. A questo punto, quindi, non sarà semplice per la Juventus di Massimiliano Allegri trattenerlo a Torino, soprattutto se non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League.