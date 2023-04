Juventus-Sporting, Allegri recupera un campione: sarà tra i convocati!

Bianconeri al lavoro in vista di Juventus-Sporting, con il tecnico Massimiliano Allegri che dovrebbe recuperare un campione per questa gara di Europa League.

E’ stata una annata a dir poco particolare fino a questo momento per la Juventus, che ha dovuto fare i conti con una amara eliminazione in Champions League e con la penalizzazione di 15 punti che ha condizionato il campionato. Adesso, però, non è tempo di leccarsi le ferite ed i bianconeri sono al lavoro per preparare al meglio la delicata gara di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Siamo giunti, infatti, ai quarti di finale e la situazione si fa a dir poco interessante per gli uomini di Massimiliano Allegri. Anche, ma non solo, in virtù delle notizie che arrivano dall’infermeria e che alimentano i sogni dei tifosi.

Juventus-Sporting, Allegri recupera un top

Stando a quanto raccontato dai colleghi di Sky Sport, infatti, Paul Pogba sarebbe vicinissimo al rientro dal momento che ha smaltito l’infortunio che di recente lo ha ancora costretto ai box. Al punto che per lui potrebbe arrivare la convocazione già nella gara in questione contro i portoghesi, per la gioia di tutti. Il francese, infatti, quest’anno è praticamente sempre stato indisponibile e la sua annata è stata condizionata in maniera incredibile da una lista enorme di infortuni. Si spera, ora, che questo calvario possa essere giunto al termine. Nel finale di stagione, infatti, tanto in Europa quanto in Serie A, serviranno i suoi colpi alla compagine guidata da Allegri, sia per cercare l’assalto alla Champions League sia per sognare in grande in Europa League.

Infortunio Pogba, le ultime

Fino a questo momento il centrocampista della Juventus ha totalizzato solo due apparizioni in stagione tenendo conto di tutte le competizioni. A tenerlo lontano dai campi nell’ultimo mese è stata una lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra che adesso sembra essere completamente assorbita e smaltita dal suo corpo. Restano adesso da giocare gli ultimi due mesi di questa stagione e la speranza di tutti è che il fenomeno ammirato in passato con la maglia della Vecchia Signora possa tornare a farsi vedere dalle parti di Torino. La sua fisicità, unita alla sua classe, può essere un fattore per il gioco del tecnico Massimiliano Allegri che molto punta sulle iniziative individuali e sulla fisicità dei suoi interpreti.

Va da sé, però, che l’ex Manchester United non può avere i novanta minuti nelle gambe e, di conseguenza, anche in caso di convocazione, potrebbe doversi accontentare di giocare uno spezzone finale di partita a meno di clamorose novità.