Repulisti Inter, il nome del nuovo allenatore: Inzaghi è il passato

Il destino di Simone Inzaghi è un tema caldissimo in casa Inter: ecco il nome del possibile sostituto già contattato da Marotta.

La stagione dell’Inter è stata ricca di alti e bassi e l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi è in bilico in vista della prossima stagione. La dirigenza avrebbe già contattato un possibile successore. I nerazzurri hanno alternato risultati importanti (come il raggiungimento dei quarti di finale di Champions e la semifinale di Coppa Italia) ad altri decisamente negativi. In campionato, infatti, la squadra di Inzaghi è quarta con un distacco troppo ampio dal Napoli: i 21 punti dalla vetta sono frutto delle 10 sconfitte rimediate in Serie A. Di conseguenza, l’allenatore è sempre più in discussione e, nonostante le parole di Marotta prima del match con la Juve, si parla già di un suo possibile erede.

Il cammino dell’Inter in campionato ha messo in discussione il futuro di Simone Inzaghi. Recentemente l’ad del club milanese Beppe Marotta ha ribadito la fiducia nei confronti dell’allenatore, ma ha anche aggiunto che un’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League obbligherebbe la società a rivedere i piani futuri.

Inter, Inzaghi traballa: ecco il primo nome della lista

Di conseguenza l’ex Lazio, dunque, si giocherà una grande fetta del suo futuro in questi mesi: l’imperativo è rimanere nella top 4 del campionato. Un buon cammino in Champions League potrebbe non essere sufficiente, a meno che non si vinca la competizione. Intanto circolano già i nomi del possibile sostituto di Inzaghi. Durante una diretta della BoboTV, l’ex calciatore e attuale opinionista Antonio Cassano si è detto certo di un contatto fra Marotta ed un allenatore.

“Secondo me Conte è già ad Appiano: se Inzaghi non vince la Champions se ne va a casa e torna Conte. […] Sono certo che tra Conte e Marotta ci sia già stato più di un contatto”: queste le dichiarazioni dell’ex attaccante dell’Inter, che indica Conte come il probabile successore di Inzaghi.

L’ex CT dell’Italia ha lasciato il Tottenham con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza del contratto che lo legava ai londinesi: la relazione era diventata troppo tesa per essere portata avanti e lui stesso aveva dichiarato di sentire nostalgia dell’Italia e della sua famiglia. In questi giorni si parla spesso di un suo ritorno a Milano, ma anche di un possibile anno sabbatico: i prossimi mesi saranno determinanti per il suo futuro.

Conte-Inter, così è andato il suo biennio

Conte ha già allenato l’Inter nel biennio 2019-2021: la prima stagione si è chiusa senza trofei, ma con una finale di Europa League, mentre nella seconda è arrivato il tanto atteso scudetto. Subito dopo questo successo, però, le parti si sono dette addio a causa di presunte divergenze di vedute sul futuro della rosa.

Ora si parla di un suo possibile ritorno a Milano, ma ci sarebbero diversi fattori da valutare. In primis, il rapporto con la dirigenza non si sarebbe chiuso nel migliore dei modi, ma potrebbe pesare anche il piazzamento in questo campionato: la qualificazione in Champions League potrebbe essere una condizione necessaria. Infine, c’è l’aspetto economico: Conte ha un ingaggio elevato e, ad oggi, l’Inter ha qualche difficoltà sotto questo punto di vista.